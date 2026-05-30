La toma que desató la polémica de Rafael Jódar en Roland Garros

Rafael Jódar quedó envuelto en una inesperada polémica durante su participación en Roland Garros , luego de que un video de la transmisión oficial se viralizara en redes sociales y provocara acusaciones de un supuesto empujón a una recogepelotas.

La secuencia, captada desde un ángulo que parecía mostrar un contacto entre ambos, generó una ola de críticas entre aficionados. Sin embargo, una revisión más detallada de la acción y la versión ofrecida por el propio Jódar apuntan a que todo se trató de una confusión provocada por la perspectiva de la cámara.

El incidente ocurrió durante el partido de tercera ronda que el español disputó frente al estadounidense Alex Michelsen en la cancha Simonne Mathieu. En las imágenes se aprecia a la recogepelotas caminando hacia atrás mientras Jódar se dirige a su banca, una toma que llevó a muchos usuarios a interpretar que el jugador la había apartado de forma brusca.

“Ella estaba caminando hacia atrás y no la empujé ni nada. Le decía a mi padre que me diera cosas para la pausa del baño y ella estaba en medio. Creo que trataba de apartarse y tropezó con la lona”, explicó el español durante su conferencia de prensa.

El actual número 29 del mundo aseguró que ni siquiera había visto el video completo, aunque reconoció que la grabación probablemente resulta confusa para quienes observan únicamente esa toma.

“Seguramente no se ve bien. Nunca empujaría a una recogepelotas”, añadió.

Jódar también restó importancia a las críticas que surgieron tras la viralización del momento y defendió el trabajo que realizan los recogepelotas durante los torneos.

“Cada uno tiene su opinión, van a decir lo que quieran. Yo cuento mi versión, que es lo que he vivido. Nunca haría nada a una recogepelotas, sé lo que sufren ahí porque hace mucho calor y aprecio lo que hacen por nosotros. No la he tocado”, afirmó.

Más allá de la controversia, el español atraviesa el mejor momento de su carrera profesional. Llegó a Roland Garros como número 29 del mundo, la posición más alta de su trayectoria, respaldado por una destacada gira sobre arcilla que incluyó el título en Marrakech, además de semifinales en Barcelona y cuartos de final en Madrid y Roma.

En la cancha también tuvo que superar una exigente prueba. Jódar necesitó cuatro horas y 16 minutos para derrotar a Alex Michelsen por parciales de 7-6(2), 6-7(5), 4-6, 6-3 y 6-3, resultado que le permitió avanzar a la cuarta ronda del segundo Grand Slam de la temporada.

Su siguiente rival será el también español Pablo Carreño Busta, quien busca regresar a los primeros planos del circuito después de varios años marcados por las lesiones.

Además, el camino del ibérico quedó sacudido por la sorpresiva eliminación de Novak Djokovic, quien fue remontado por Joao Fonseca en uno de los encuentros más llamativos del torneo. De esta manera, Jódar evitó un posible cruce con el serbio en semifinales, aunque en cuartos de final podría encontrarse con Alexander Zverev, uno de los principales candidatos al título.