Equipos de la Premier League se ‘burlan’ del Arsenal tras subcampeonato en Champions

Pese a llegar a la Final de la UEFA Champions League con una gran dosis de ilusión y un equipo consolidado bajo las órdenes de Mikel Arteta, el Arsenal no pudo coronar su campaña europea.

Los Gunners dominaron en varios tiempos del partido al PSG, pero terminaron cediendo y dejando escapar el trofeo que tanto anhelaban.

Arsenal perdió la final de la Champions League ante el PSG REUTERS

Aunque el camino hasta la final fue meritorio, el Arsenal volvió a demostrar que, en las grandes citas continentales, todavía le falta ese último paso para convertirse en campeón de Europa.

Liverpool, Chelsea y Crystal Palace se burlan del Arsenal

La decepción del Arsenal no pasó desapercibida entre sus rivales de la Premier League, que rápidamente utilizaron sus redes sociales para lanzar algunas burlas sobre el subcampeonato gunner.

El Liverpool, eterno rival, fue uno de los primeros en reaccionar. En su cuenta oficial de X, se publicó una imagen de Steven Gerrard, leyenda del equipo, levantando la ‘Orejona’ que ganaron en 2005, junto con la leyenda “Captain Fantastic”.

Por su parte, el Chelsea no se quedó atrás y recurrió a una publicación más fuerte. En su página oficial, pusieron la foto de la Champions que ganaron junto con el escrito “Ven y visita la Casa de los Trofeos de Londres. Reserva ahora tu tour del Estadio en Stamford Bridge”.

Incluso el Crystal Palace, un club habitualmente más discreto, se unió a las bromas. Su gran temporada le bastó para bromear por el subcampeonato del Arsenal: “Campeones de Europa”, fue lo que se lee, junto con una foto del equipo levantando el trofeo de la Conference League.

Jugadores como Marcos Senesi (quien jugará en el Tottenham la siguiente temporada), Richarlison y el Nottingham Forest, también aprovecharon para ‘burlarse’ de la derrota de los Gunners.

Un subcampeonato de Champions que duele en Arsenal

Aunque el Arsenal se coronó campeón de la Premier League en una temporada dominante a nivel local, el subcampeonato en Champions deja claro que el verdadero desafío continental sigue pendiente.

Saka no ha ganado una Final que disputa como jugador profesional REUTERS

Los dirigidos por Arteta deberán analizar los errores cometidos en la Final y reforzar el plantel si quieren romper la larga sequía sin títulos europeos.