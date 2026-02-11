Vinícius Lima enamora con la camiseta del América y promete títulos

El mediocampista brasileño Vinícius Lima, reciente refuerzo del América para el torneo Clausura 2026, expresó su admiración por la camiseta azulcrema que defenderá en México.

En un video que circuló ampliamente, el jugador de 29 años se mostró visiblemente emocionado al vestirla por primera vez. “Muy bien, muy bonito —dijo mientras observaba el diseño—. Cuando vi fotos en internet me gustó mucho, el modelo de los colores, bem bacana, muy genial”.

Con una sonrisa, Lima se levantó para mostrar la playera completa, girando para exhibir su apellido en la espalda, en un gesto que refleja ilusión por integrarse al equipo más ganador de la Liga MX.

El fichaje de Vinícius Moreira de Lima se oficializó hace unos días, tras llegar procedente del Fluminense de Brasil. La operación, solicitada directamente por el técnico André Jardine, responde a la necesidad de reforzar el mediocampo americanista. Jardine conoce al jugador desde las fuerzas básicas y lo considera un reemplazo ideal para elementos como Álvaro Fidalgo, por su versatilidad y calidad técnica.

Vinícius Lima aseguró que llega a América para ser campeón; su nuevo uniforme lo cautivó. Redes sociales

Lima se perfila como un 10 moderno: dotado de visión de juego privilegiada, capacidad de distribución precisa y aporte en fases defensivas y ofensivas. Su trayectoria profesional inició en Brasil, donde destacó en clubes de formación antes de consolidarse en el primer nivel. Posteriormente, dio el salto internacional con una experiencia en el futbol de Emiratos Árabes Unidos, enriqueciendo su carrera con diferentes estilos y exigencias competitivas.

Regresó a Brasil para integrarse al Fluminense, equipo con el que participó en campañas destacadas y conquistó títulos, incluyendo la Copa Libertadores en años recientes. En el Tricolor carioca, Lima mostró madurez táctica y liderazgo en el terreno de juego, cualidades que lo convierten en un refuerzo valioso para las Águilas.

Al llegar a México, el brasileño declaró su compromiso total: “Ahora soy americanista y daré el cien por ciento para buscar el campeonato”. Su incorporación se suma a la creciente presencia brasileña en el plantel dirigido por Jardine, quien busca recuperar la hegemonía del América en la Liga MX luego de haber cumplido un año sin títulos.

Con 29 años en su prime futbolístico, Vinícius Lima llega al Nido de Coapa con la misión de aportar creatividad y solidez al mediocampo. Los aficionados azulcremas esperan que su entusiasmo por la camiseta se traduzca en éxitos colectivos en el torneo que está por iniciar.