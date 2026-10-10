Vinicius Jr se disculpa con la afición del Real Madrid tras ser expulsado 

El Real Madrid superó este sábado al Villarreal por 1-0 en el Santiago Bernabéu, en un partido que, más allá del resultado, se habla más de la expulsión de Vinicius Jr, quién ya salió a disculparse.

El brasileño comenzó el encuentro en el banquillo por primera vez esta temporada, saltó al campo en la segunda parte y se convirtió en el protagonista de la jornada por una acción muy agresiva.

En torno al minuto 72, Vini conectó un pase de Jude Bellingham y anotó lo que parecía el 2-0. Sin embargo, el VAR intervino, revisaron la jugada, anuló el gol y mostró la tarjeta roja directa a Vinicius por agarrar del pelo a Nathan Saliba en el inicio de la acción.

Tras el partido, Vinicius recurrió a su cuenta oficial de Instagram para dirigirse a los suyos con un mensaje breve y directo: “La alegría sigue... Perdón a mi equipo y la afición”.

El brasileño combinó así la celebración del triunfo merengue con una petición de disculpas a compañeros y aficionados madridistas, sin extenderse en explicaciones sobre la acción que le costó la expulsión.

¿Cuántos partidos podría ser suspendido Vinicius por su expulsión?

La sanción definitiva dependerá del informe del acta arbitral y de la tipificación que haga el Comité de Disciplina de la RFEF. Según el Código Disciplinario, una conducta violenta “con ocasión del juego” (artículo relativo a violencia en el juego) se castiga con suspensión de uno a tres partidos.

Si la acción se produce al margen del juego, sin posibilidad de disputar el balón o con el juego detenido, la horquilla sube a dos o tres encuentros. En cambio, si se califica como agresión deliberada (artículo 103), la pena puede oscilar entre cuatro y doce partidos.

Además, las protestas posteriores o la necesidad de que los compañeros lo contuvieran podrían agravar el castigo si el árbitro lo recoge en el acta.

Acciones similares de tirón de pelo, como la de Johan Mojica (Mallorca) en mayo de 2026 o la de Ferran Torres a Stefano Savic en 2023, acabaron en suspensiones de dos encuentros.