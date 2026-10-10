VIDEO: Vinicius Jr. jala el pelo a su rival, es expulsado y podría perderse El Clásico

Vinicius Jr. entró de cambio en el partido del Real Madrid ante Villarreal y, minutos más tarde, apareció para ganar por velocidad y anotar, sin embargo, su gol fue anulado por jalarle el pelo a un rival en el inicio de la jugada, viendo la tarjeta roja y enfureciendo; la suspensión podría ser de más de 1 partido.

En un partido sumamente rocoso para los de José Mourinho, Real Madrid logró ponerse por delante en el marcador con el tanto de Yan Diomandé (63’), quien rompió la defensa del Submarino Amarillo con un disparo cruzado hacia el arco defendido por Péter Gulácsi.

La gran polémica en el compromiso llegó durante el minuto 72, cuando en el inicio de la jugada Vinicius Jr. ganó el frente a Nathan Saliba, quien continuó su recorrido hasta línea de fondo en busca de tapar un centro de Jude Bellingham.

El mediocampista inglés cedió para Vinicius Jr. y el brasileño mandó la de gajos al fondo de las redes, sin embargo, la eufórica celebración terminaría en reclamos por parte del ‘7’ madridista.

Durante el mano a mano, Vinicius Jr. jaló del pelo a Nathan Saliba y logró definir al término, hasta que los jugadores de Villarreal reclamaron fervientemente al silbante, quien acudió al VAR para echar para atrás la anotación y expulsar al brasileño, generando una molestia exacerbada que terminó en insultos por parte del jugador del conjunto blanco.

* Debido al daño que un jalón de pelo puede generar en cervicales, esta acción es penada con tarjeta roja, sin importar la categoría, rama o zona de la cancha en donde se produzca.

Vinicius Jr. podría perderse El Clásico ante Barcelona

El siguiente partido de Real Madrid en LaLiga será frente al Sevilla el domingo 18 de octubre, duelo que se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu y para el que Vinicius Jr. estará suspendido tras la tarjeta roja recibida por el jalón de pelo contra Nathan Saliba.

Sin embargo, una vez vista la tarjeta roja, los insultos de Vinicius Jr. hacia el central podrían derivar en una suspensión de 2 partidos o más, poniendo en peligro su participación ante el Barcelona durante la Jornada 10 de LaLiga.

Estos son los siguientes compromisos de Real Madrid previo al siguiente parón por Fecha FIFA:

Roma Vs Real Madrid / J2, Champions League - miércoles 14 de octubre.

Real Madrid Vs Sevilla / J9, LaLiga - domingo 18 de octubre.

Real Madrid Vs Leipzig / J3, Champions League - miércoles 21 de octubre.

Barcelona Vs Real Madrid / J10, LaLiga - domingo 25 de octubre.

Racing de Santander Vs Real Madrid / J11, LaLiga - domingo 1 de noviembre.

AEK Atenas Vs Real Madrid / J4, Champions League - miércoles 4 de noviembre.

Valencia Vs Real Madrid / J12, LaLiga - domingo 8 de noviembre.

* La suspensión únicamente podría consumarse en partidos de LaLiga, no en Champions League.

Vinicius Jr. fue expulsado ante Villarreal y podría perderse El Clásico ante Barcelona del domingo 25 de octubre. Reuters

BFG