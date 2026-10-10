Real Madrid recibe al Villarreal por la Jornada 8 de La Liga
Real Madrid llega invicto a este duelo y ubicado en la segunda posición con 18 puntos, mientras que el Villarreal se encuentra en la tercera posición con 16 unidades
Sigue minuto a minuto la actividad de la liga
El atacante francés llega tarde a un pase filtrado y no consigue generar la primera de peligro.
El atacante brasileño no se encuentra de inicio en el terreno de juego.
Inicia la actividad de la Jornada 8 para el Real Madrid y Villarreal, dirigido por el silbante Isidro Díaz de Mera Escuderos. El Villarreal mueve el balón
Villarreal CF: Péter Gulácsi (#25), Alex Freeman (#3), Pau Navarro (#6), Juan Foyth (#8), Renato Veiga (#12), Sergi Cardona (#23), Santiago Comesaña (#14), Pape Gueye (#18), Alberto Moleiro (#10), Ayoze Pérez (#22), Ilias Akhomach (#11).
Real Madrid: Thibaut Courtois (#1), Trent Alexander-Arnold (#12), Ibrahima Konaté (#16), Antonio Rüdiger (#22), Álvaro Carreras (#18), Federico Valverde (#8), Aurélien Tchouaméni (#14), Arda Güler (#15), Jude Bellingham (#5), Yan Diomandé (#25), Kylian Mbappé (#10).