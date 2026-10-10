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Real Madrid recibe al Villarreal por la Jornada 8 de La Liga

Real Madrid llega invicto a este duelo y ubicado en la segunda posición con 18 puntos, mientras que el Villarreal se encuentra en la tercera posición con 16 unidades

Por: Sergio Alvarez

Real Madrid vs. Villarreal disputan el partido correspondiente a la jornada 8 de La Liga
Real Madrid vs. Villarreal disputan el partido correspondiente a la jornada 8 de La LigaESPECIAL
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Sigue minuto a minuto la actividad de la liga
Se reinicia la actividad tras el parón de la fecha fifa
5'Llega tarde Kylian Mbappé

El atacante francés llega tarde a un pase filtrado y no consigue generar la primera de peligro.

2'Lamentabla ausencia de Vinicius Jr

El atacante brasileño no se encuentra de inicio en el terreno de juego.

1'Arrancaaaa el partido

Inicia la actividad de la Jornada 8 para el Real Madrid y Villarreal, dirigido por el silbante Isidro Díaz de Mera Escuderos. El Villarreal mueve el balón

0'Tras la actividad de la fecha FIFA, ambos equipos regresan a la actividad
Ya calienta el Real Madrid en la cancha del Bernabeu
Ya calienta el Real Madrid en la cancha del BernabeuREUTERS
0'Alineación Villarreal

Villarreal CF: Péter Gulácsi (#25), Alex Freeman (#3), Pau Navarro (#6), Juan Foyth (#8), Renato Veiga (#12), Sergi Cardona (#23), Santiago Comesaña (#14), Pape Gueye (#18), Alberto Moleiro (#10), Ayoze Pérez (#22), Ilias Akhomach (#11).

0'Alineación Real Madrid

Real Madrid: Thibaut Courtois (#1), Trent Alexander-Arnold (#12), Ibrahima Konaté (#16), Antonio Rüdiger (#22), Álvaro Carreras (#18), Federico Valverde (#8), Aurélien Tchouaméni (#14), Arda Güler (#15), Jude Bellingham (#5), Yan Diomandé (#25), Kylian Mbappé (#10).

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