Vinícius vuelve al Real Madrid mientras crecen los rumores sobre su futuro

Vinícius Júnior puso fin a sus vacaciones y se reincorporó este lunes a los entrenamientos de pretemporada del Real Madrid en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Sin embargo, su regreso bajo las órdenes de José Mourinho se da en un clima de máxima tensión debido al estancamiento de las negociaciones sobre su futuro contractual.

El retorno del atacante coincide con un momento de incertidumbre sobre su continuidad. Aunque mantiene contrato con el conjunto blanco hasta 2027, las negociaciones para una posible renovación todavía no comienzan de forma oficial, situación que ha alimentado los rumores en el mercado de fichajes.

Mikel Arteta se mete a la pelea por el brasileño

La falta de un acuerdo formal ha despertado de inmediato el interés de los gigantes de Europa, siendo el Arsenal de la Premier League el club que lidera la carrera por su fichaje. Mikel Arteta, estratega de los Gunners, ya habría mantenido contactos directos con el extremo para plantearle un proyecto deportivo donde sería la pieza central y el jugador mejor pagado del plantel inglés con un salario histórico.

Concentrado en Valdebebas a la espera de ofertas

A pesar de los fuertes rumores que lo colocan en la órbita de la liga inglesa, Vinícius Júnior mantiene por ahora su compromiso en el día a día del club español. El atacante se enfoca en recuperar el ritmo competitivo tras disputar el Mundial, mientras que la planta noble del Real Madrid analiza fríamente el panorama: o el brasileño acepta las condiciones actuales, o la puerta de salida se abrirá de par en par en este mismo mercado de transferencias.