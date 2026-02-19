Chilavert estalla contra Vinícius Jr.: "Es un provocador que utiliza el racismo de forma selectiva"

Para el exportero paraguayo José Luis Chilavert, la situación de Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni tiene un culpable y no es el jugador argentino, sino el del Real Madrid porque, en su opinión fue el que ha iniciado la discusión en el partido ante el Benfica.

Chilavert no solo cuestionó la posible sanción de la UEFA contra el argentino, sino que señaló directamente al brasileño como el verdadero responsable de iniciar el conflicto.

"¿Por qué en España vienen y lo quieren sacrificar a Prestianni? Si el primer insulto vino del lado del mo..., de Vinicius, que es de piel negra", disparó el exguardameta, utilizando un término sumamente despectivo que fue criticado en el posteo de la misma cadena en la red social X.

Para el ídolo de Vélez Sarsfield, el delantero brasileño es un provocador constante que utiliza su lucha contra el racismo de forma selectiva.

"El 90% de los jugadores del Madrid son negros, ¿cómo ellos nunca tienen problemas y Vinicius con todo el mundo?", se preguntó.

Además, fue enfático al asegurar que "Vinicius es el primero que va e insulta a todos" y que, en este caso específico, el madridista habría llamado previamente "cagón" al argentino.

Duras críticas a Mbappé y al fútbol moderno

La controversia no terminó ahí. Chilavert también arremetió contra Kylian Mbappé por mostrar solidaridad con su compañero de equipo. El francés señaló al árbitro del partido de la Liga de Campeones de la UEFA que había atestiguado los insultos de Prestianni.

El paraguayo lanzó un ataque personal basado en la vida privada del francés: "Él habla de valores y todo eso y vive con un travesti, no es normal. Cada uno puede hacer de su vida lo que quiere pero un hombre no es normal que viva con un travesti".

Finalmente, el exjugador cerró su intervención con una crítica a la vigilancia tecnológica en los estadios y dentro del campo de juego señalando que antes, lo sucedido como en el caso de Vinícius hubiera pasado desapercibido.

"El fútbol es un rectángulo donde juegan hombres y nos decíamos de todo antes. Desde que pusieron el micrófono y el video está amariconado", sentenció.