Yoshinobu Yamamoto despeja la incógnita y estará con Japón en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

La gran incógnita en torno al roster de Japón para el Clásico Mundial de Beisbol 2026 quedó resuelta: Yoshinobu Yamamoto, Jugador Más Valioso de la última Serie Mundial, estará con Samurai Japan en la defensa del título. El derecho, cuya participación estaba en duda por la carga de trabajo acumulada con los Dodgers, finalmente confirmó su presencia en el torneo internacional.

Yamamoto encabezará un roster que contará con ocho jugadores de Grandes Ligas, una cifra inédita para Japón en una sola edición del Clásico. Entre ellos aparece Shohei Ohtani, figura del equipo, quien había sido confirmado desde diciembre, por lo que la verdadera novedad del anuncio era la decisión del as de la rotación japonesa.

Los lanzadores Yusei Kikuchi (Angels) y Yuki Matsui (Padres), así como Munetaka Murakami (White Sox), Kazuma Okamoto (Blue Jays), Seiya Suzuki (Cubs) y el veterano Tomoyuki Sugano, quien permanece como agente libre, completan el grupo de jugadores con etiqueta de Grandes Ligas dentro del roster de los vigentes campeones. El equipo aún cuenta con una plaza disponible, que será anunciada más adelante.

La presencia de Yamamoto había generado debate desde el cierre de la temporada pasada. El derecho viene de un año particularmente exigente con los Los Angeles Dodgers, tanto en temporada regular como en postemporada, lo que llevó a cuestionar si Japón asumiría el riesgo de incluirlo en un torneo disputado apenas semanas antes del arranque de la campaña de Grandes Ligas.

Durante la temporada 2025, Yamamoto realizó 30 aperturas, registró efectividad de 2.49 en 173 entradas y dos tercios y terminó tercero en la votación al Premio Cy Young de la Liga Nacional. Ya en octubre, elevó aún más su nivel, al sumar 37 entradas y un tercio en la postemporada, siendo una de las piezas más confiables de la rotación angelina.

Su actuación más recordada llegó en la Serie Mundial. Yamamoto lanzó seis entradas de una carrera en el sexto juego y regresó la noche siguiente para retirar los últimos ocho outs, una actuación que lo llevó a ser nombrado Jugador Más Valioso de la Serie Mundial. En sus dos primeras temporadas en Grandes Ligas, el derecho presume marca de 19–10 y efectividad de 2.66, con su mejor versión apareciendo en el escenario más exigente.

Volver a vestir el uniforme de Japón me llena de un profundo orgullo y un sentido de responsabilidad”, expresó Yamamoto en un comunicado oficial. “He entrenado duro esta temporada muerta para llegar en la mejor condición posible al Clásico”.

El roster japonés mantiene una base sólida, con 15 integrantes del equipo campeón de 2023, aunque también presenta bajas notables. La más relevante es la de Roki Sasaki, compañero de Yamamoto y Ohtani, quien no participará en esta edición tras una campaña de novato marcada por lesiones. Tampoco estará Lars Nootbaar, ausente luego de someterse a cirugías en ambos talones.

Japón abrirá su campamento el 14 de febrero en Miyazaki y será equipo anfitrión en la primera ronda del torneo, donde enfrentará a Australia, Chequia, Corea del Sur y China Taipéi. Si avanza, disputará la siguiente fase en Miami, frente al grupo integrado por Venezuela, República Dominicana, Israel y Nicaragua, con la final programada para el 17 de marzo en el LoanDepot Park.