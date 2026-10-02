Messi arribó a Argentina para su despedida, pero el rival peligra por crisis logística

La Selección de Argentina se encuentra lista para vivir una de las semanas más emotivas de su historia reciente con la llegada de Lionel Messi a Buenos Aires.

El astro rosarino aterrizó en suelo argentino en un vuelo privado acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro, para la doble fecha de exhibición que culminará el próximo martes 6 de octubre en el Estadio Monumental, fecha programada para rendirle su partido de despedida definitiva de la 'Albiceleste' tras un ciclo histórico que incluyó seis Copas del Mundo y el título de Qatar 2022.

Sin embargo, el marco festivo montado en la capital argentina enfrenta un contratiempo de última hora. La Selección de Burkina Faso, rival programado para medirse a Argentina, emitió un comunicado informando que su traslado hacia Buenos Aires se encuentra comprometido tras sufrir la cancelación imprevista del vuelo chárter que los transportaría desde su concentración en Marruecos.

Negociaciones contrarreloj y dudas en el plantel africano

De acuerdo con la Federación Burkinesa de Futbol (FBF), la cancelación de la aeronave alteró drásticamente el plan logístico de la delegación. Pese a las gestiones de emergencia encabezadas por la Ministra de Deportes, Annick Pikbougoum Zingué Ouattara, y el embajador de Burkina Faso en Marruecos, las alternativas de viaje evaluadas a marchas forzadas han generado importantes reservas entre los futbolistas del plantel debido al desgaste de los trayectos y los reducidos tiempos de recuperación previos al partido.

Las autoridades gubernamentales y deportivas africanas continúan buscando destrabar las conexiones aéreas para salvar el compromiso en el Estadio Monumental. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) monitorea el desarrollo de las negociaciones, manteniendo en pie la logística del evento a la espera de confirmar si la delegación de Burkina Faso logrará arribar a tiempo a territorio sudamericano o si el duelo preliminar deberá ser reprogramado antes del choque definitivo del martes.