¿Qué fue de la Selección Mexicana Sub-17 campeona del Mundo a 21 años del título?

El 2 de octubre del 2005 es una fecha que quedó grabada con letras de oro en la historia del futbol mexicano. Una generación de ‘niños’ con gran talento convirtieron a la Selección Mexicana Sub-17 en campeona del mundo por primera vez. Hoy a 21 años de tan importante logro, ninguno de aquellos héroes sigue activo y muy pocos siguen ligados al mundo del futbol.

Gio y Vela, las estrellas de la generación dorada

De los 22 jugadores mexicanos que levantaron la Copa del Mundo en Perú destacan nombres como los de Carloa Vela y Giovani dos Santos, probablemente los que más proyección tenían en ese momento y los que mejor carrera tuvieron.

Jugadores del Arsenal y del Barcelona en aquel momento, se espera que con el tiempo fueran estrellas de sus respectivos clubes en un futuro, pero ese paso nunca se dio. El mejor momento de Europa para Vela se dio con la Real Sociedad, mientras que para Gio este se dio en el Villarreal.

Carlos Vela dijo adiós al futbol en 2025 luego de levantar tres títulos con el LAFC de la MLS, único club no europeo en la carrera del mexicano. Tras esto, no se le ha relacionado con nada del mundo del futbol.

Por su parte, Gio colgó los botines de una manera poco usual. Tras no ser tomado en cuenta por el América para el Apertura 2021, dos Santos se alejó de las canchas y no volvió a firmar con ningún otro club. Hoy el balón de plata del Mundial Sub-17 Perú 2005 es un exitoso empresario en el sector petrolero.

Carlos Vela con la Selección Mexicana Sub-17 (2005) MEXSPORT

Efraín Juárez dio el paso a los banquillos

Efraín Juárez fue también uno de los jugadores de esta generación que mejor carrera tuvo; se mantuvo como seleccionado nacional por un largo tiempo, levanto títulos en México tanto con Pumas como con América y dio el salto a Europa. Sin embargo, por decisión personal, decidió retirarse a los 31 años de edad.

‘Efra’ cambió los botines por el banquillo, desde muy joven comenzó a prepararse para convertirse en director técnico y lo logró. Comenzó como auxiliar en equipos como New York de la MLS y probó suerte también como asistente en el Brujas de Bélgica.

La primera gran oportunidad como DT para Juárez llegó en Colombia con el Atlético Nacional, histórico equipo de Colombia con el que se consagró campeón de liga y copa en su primera y única temporada. En México con Pumas no corrió con la misma suerte, pues si bien devolvió al equipo a una Final, se marchó del club sin dejar trofeos en las vitrinas.

Efraín Juárez debutó en Champions League y así le fue Mexsport

Toda la generación está en el retiro

La lista es de 20 jugadores y en ella hay nombres importantes en la historia del futbol mexicano como lo es Héctor Moreno, quien por años fue capitán del Tri y múltiples veces mundialista o César Villaluz, quien con 17 años brillaba en la Liga MX y un terrible golpe truncó su carrera.

Esta generación sentó las bases para que en 2011 se volviera a levantar la Copa del Mundo de la categoría y hasta el día de hoy, cada que se acerca un nuevo Mundial Sub-17, se recuerda y se busca emular lo de aquel 2005.

Los campeones del mundo Sub-17