¡Escándalo en el beisbol! Pete Crow-Armstrong de los Cubs lanza un insulto vulgar a una aficionada

Un intercambio de palabras entre el jardinero central de los Cubs, Pete Crow-Armstrong, y una espectadora se volvió viral en las redes sociales tras la conclusión del encuentro del domingo contra los White Sox de Chicago. El altercado ocurrió durante la quinta entrada del compromiso disputado en el Guaranteed Rate Field, en el marco de la serie anual conocida como el Crosstown Classic.

La confrontación inició después de que Crow-Armstrong, quien lidera las Grandes Ligas en carreras defensivas salvadas, no lograra fildear un doblete contra la barda que impulsó dos anotaciones y empató el marcador provisional 4-4. Mientras el pelotero permanecía en el terreno de juego tras la acción, una aficionada de los White Sox ubicada en las primeras filas de la tribuna le gritó de forma reiterada que era un jugador inútil, acompañando sus palabras con señas de desaprobación.

Videos capturados por los asistentes muestran el momento en que el jardinero se puso de pie, confrontó visualmente a la espectadora y emitió una respuesta con lenguaje vulgar antes de darle la espalda para reincorporarse a su posición defensiva en el jardín central.Declaraciones de los protagonistas tras el encuentro

Al finalizar el encuentro, que concluyó con una victoria de los White Sox 9-8 en 10 entradas, Crow-Armstrong compareció ante los medios de comunicación y confirmó el altercado a la cadena ESPN, defendiendo su postura de responder a los cuestionamientos del público.

Una señora decidió empezar a decir tonterías y sentí la necesidad de responderle”, declaró el guardabosques de la escuadra de los Cubs.

Por su parte, la aficionada involucrada fue identificada en la plataforma X como Katie, quien inicialmente publicó detalles del suceso en su cuenta personal y posteriormente declaró al periódico Chicago Sun-Times que se encontraba en el estadio celebrando su fiesta de compromiso.

Katie detalló al citado medio que su grupo de acompañantes planificó abuchear al jardinero central debido a su perfil estelar. Tras la viralización de las imágenes en las plataformas digitales, la usuaria procedió a eliminar las publicaciones relacionadas y modificó la privacidad de su perfil a modo restringido.

Eres un inútil", pareció gritar el aficionado mientras le mostraba los pulgares hacia abajo a Crow-Armstrong mientras este se ponía de pie.

Impacto en el standing de MLB

A pesar del resultado adverso en la serie del fin de semana, los Cubs mantienen el liderato de la división Central de la Liga Nacional con un récord de 29 victorias y 18 derrotas.

Por otro lado, los White Sox registran una marca de 24 triunfos y 22 reveses en lo que va de la temporada de las Grandes Ligas, consolidándose como uno de los equipos con rendimiento imprevisto en la Liga Americana tras definir el último juego de la serie con un rally de dos carreras en la parte baja del décimo episodio.