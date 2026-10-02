Renata Zarazúa cae ante la número dos del mundo en el WTA 1000 de China

Renata Zarazúa quedó eliminada del Abierto de China 2026 después de perder ante Aryna Sabalenka por 6-1 y 6-3 en la segunda ronda del torneo disputado en Pekín.

La mexicana, número 94 del ranking mundial, tuvo enfrente a la bielorrusa, quien ocupa el segundo puesto de clasificación de la WTA y regresó a la competencia después de disputar la final del Abierto de Estados Unidos. El partido duró 62 minutos sobre la pista dura de la Diamond.

Zarazúa llegó a esta instancia después de derrotar a la húngara Anna Bondár por 7-6 (4) y 6-3 en su debut, resultado que le permitió avanzar a la segunda ronda y encontrarse nuevamente con Aryna Sabalenka, a quien ya enfrentó en Brisbane en 2025.

Sabalenka tomó el control desde el primer set

La bielorrusa comenzó con intensidad y consiguió dos quiebres para tomar ventaja que Zarazúa no pudo remontar. Sabalenka ganó el primer set 6-1 en 31 minutos y mantuvo a la mexicana bajo presión con sus saques desde el fondo de la pista.

Zarazúa buscó cambiar el ritmo con variaciones y algunos intercambios más largos, pero la potencia de su rival marcó la diferencia. Sabalenka terminó la primera manga con una ventaja clara y sin permitir que la mexicana encontrara continuidad en su juego.

La mexicana intentó cambiar en el segundo set

Zarazúa comenzó la segunda manga manteniendo su servicio, pero Sabalenka respondió con una racha de 12 puntos consecutivos que le permitió colocarse 3-1. La mexicana consiguió sostener algunos de los siguientes turnos, aunque no pudo recuperar el quiebre.

La tenista número dos del mundo volvió a presionar en el cierre y consiguió un último quiebre para ganar 6-3.

Sabalenka terminó con 11 aces, 36 tiros ganadores y ningún punto de quiebre concedido, mientras que la mexicana consiguió 34 puntos durante el encuentro.

La tenista mexicana tuvo oportunidad de medirse nuevamente con una de las jugadoras más destacadas del circuito, en un duelo que representó una exigencia importante sobre la pista dura de Pekín.

Con este resultado, aunque no logró prologar su recorrido en el torneo, consiguió superar su primer compromiso y sumar experiencia ante una rival ubicada en los primeros puestos del ranking mundial.

Renata Zarazúa terminó su participación en el China Open, mientras la tenista bielorrusa avanzó a la tercera ronda del torneo y su siguiente rival será la checa Nikola Bartunkova.