Aparecen en las calles de Portugal mensajes de agradecimiento a Cristiano Ronaldo

El conflicto entre Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo aún no tiene tregua. El conflicto entre ambos portugueses se reavivió hoy gracias a varias mantas que aparecieron por las calles de Lisboa con el mensaje “Gracias Cristiano, serás siempre nuestro capitán”.

Si bien aún no es un hecho que el jugador ya se haya retirado definitivamente de la Selección de Portugal, el mensaje deja entre ver que el delantero del Al Nassr no volverá a vestir el jersey con los colores de su país al que representó en seis Copas del Mundo.

Según las mantas que compartió el Diario Mundo Deportivo, en la imagen también se descalifica la actitud del estratega Jorge Jesus, por falta se sensibilidad, tratar equivocadamente al histórico capitán y por tener el “ego inflamado”.

El próximo partido programado para la Selección de futbol de Portugal corresponden a las jornadas restantes de la fase de grupos de la Liga de las Naciones de la UEFA 2026 ante Noruega el domingo 4 de octubre.