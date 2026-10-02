Djokovic sigue imparable: avanza a cuartos y alcanza racha histórica en Pekín

Novak Djokovic continúa con paso perfecto en el China Open. El serbio remontó ante el chino Bu Yunchaokete por 4-6, 7-6 (2) y 6-2 para avanzar a los cuartos de final del ATP 500 de Pekín.

El seis veces campeón del certamen tuvo que responder ante un rival que aprovechó el respaldo de la afición local y consiguió quedarse con el primer set. Djokovic reaccionó en la segunda manga, llevó el encuentro al desempate y logró igualar el partido antes de tomar el control definitivo.

La remontada se concretó después de dos horas y 52 minutos de partido en la pista central Diamond, donde el serbio también recibió atención médica por molestias físicas durante el encuentro. A pesar de las dificultades, encontró la manera de cerrar el duelo y mantener intacto su récord en la capital china.

Djokovic alcanza la racha de Nadal

Con este triunfo, Djokovic llegó a 31 victorias consecutivas en el China Open, una cifra con la que igualó la racha que Rafael Nadal consiguió desde su debut en Roland Garros. El serbio no conoce la derrota en Pekín desde su primera participación en 2009.

Djokovic regresó al torneo después de 11 años de ausencia. Antes de esta edición, había conquistado seis títulos en la capital china, incluido el de 2015, y ahora mantiene abierta la posibilidad de conseguir el séptimo.

El serbio inició su participación en esta edición con una victoria ante Nuno Borges por 6-3 y 7-6 (2), resultado que le permitió llegar a 30 triunfos consecutivos en el certamen. Ante Bu consiguió ampliar todavía más una racha que ahora comparte con Nadal como una de las más destacadas desde el inicio de la era Open.

Djokovic espera a Zverev en los cuartos

Djokovic ya tiene su lugar asegurado en los cuartos de final, mientras que Alexander Zverev todavía debe disputar su partido de octavos ante Juncheng Shang. El alemán, segundo cabeza de serie, se enfrentará al tenista chino este sábado 3 de octubre.

En caso de que Zverev consiga la victoria, será el rival de Djokovic en los cuartos de final del China Open. El posible duelo entre ambos pondrá frente a frente al serbio, sexto en el ranking mundial, y al alemán, segundo cabeza de serie del torneo.

Por ahora, Djokovic puede concentrarse en esperar a su próximo rival después de superar una prueba exigente y mantener una racha que ya alcanzó cifra histórica en Pekín.