Video viral: Veterano de Vietnam golpea a fan de Cubs por no ponerse de pie durante el himno nacional

Un video grabado en el Wrigley Field se convirtió en uno de los temas más comentados de las redes sociales al mostrar el momento en que un aficionado de los Cubs golpeó a otro espectador por permanecer sentado durante la interpretación del himno nacional de Estados Unidos. Las imágenes provocaron una ola de reacciones sobre el respeto a los símbolos patrios, la libertad de expresión y los límites del comportamiento en los estadios.

El incidente ocurrió antes del encuentro entre los Cubs y los Twins del 19 de julio, cuando la agrupación Jersey Girls interpretaba The Star-Spangled Banner. En el video se observa a un hombre mayor exigiendo repetidamente a un joven que se pusiera de pie. Ante la negativa, terminó dándole una golpe en la parte posterior de la cabeza, lo que provocó que el joven finalmente se levantara.

Las imágenes acumularon millones de reproducciones y generaron un intenso debate. Mientras algunos usuarios consideraron que el agresor debía enfrentar consecuencias legales, otros defendieron la importancia de mostrar respeto durante el himno nacional. También hubo quienes criticaron cualquier intento de obligar a otra persona a participar en ese acto. El agresor era un veterano de Vietnam

¿Quién es el agresor de Wrigley Field?

Horas después de que el video se hiciera viral, el hombre fue identificado como Robert "Bob" Chavez, quien explicó públicamente su versión de los hechos.

Chavez aseguró que sirvió en la Guerra de Vietnam y que perdió a varios amigos durante el conflicto. Según relató, antes del golpe intentó explicarle al joven el significado personal que tiene el himno nacional para él como veterano, pero el aficionado decidió permanecer sentado.

Fue entonces cuando reaccionó con el manotazo que quedó registrado por las cámaras y que rápidamente recorrió internet. Lo que el video no mostró

La historia, sin embargo, no terminó con la agresión.

En declaraciones a TMZ, Bob Chavez reveló que, una vez ocurrido el incidente, ambos aficionados conversaron, se ofrecieron disculpas mutuamente y terminaron resolviendo el conflicto.

Incluso afirmó que el joven le compró una cerveza y ambos intercambiaron puntos de vista sobre el significado del himno nacional y el patriotismo.

Cuando el personal de seguridad del estadio acudió al lugar con la intención de retirar a Chavez del inmueble, el propio aficionado que había recibido el golpe pidió que no fuera expulsado porque el problema ya había quedado resuelto entre ambos.

¿Cuál es la postura de los Cubs?

Los Cubs confirmaron posteriormente esa versión mediante un comunicado.

El club señaló que el himno nacional representa una tradición importante para la organización y alentó a los aficionados a ponerse de pie, siempre que les sea posible, además de retirarse la gorra durante su interpretación.

No obstante, el equipo dejó claro que la seguridad de los asistentes es prioritaria y recordó que su Código de Conducta prohíbe las confrontaciones físicas y cualquier comportamiento amenazante.

Asimismo, explicó que su personal de seguridad habló con el aficionado agredido, quien manifestó que el asunto estaba solucionado y que no deseaba que se expulsara a nadie ni que se emprendieran acciones adicionales.

La Policía de Chicago informó que nunca fue requerida en el estadio y que no existe un reporte oficial relacionado con el incidente.