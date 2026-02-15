Milito compara duelo ante América con Mazatlán y sorprende

Gabriel Milito no permitió que la euforia se apoderara del vestidor tras la victoria de las Chivas Rayadas del Guadalajara sobre el Club América en el Clásico Nacional. Aunque el triunfo consolidó al Rebaño Sagrado como superlíder del Clausura 2026, el técnico argentino insistió en que el equipo debe mantener la prudencia y la misma intensidad que en cualquier otro compromiso.

“Es necesario tener prudencia, sobre todo después de ganar el clásico. Debemos tener claro qué estamos haciendo bien y en qué podemos mejorar. Aún no hemos logrado nada. Numéricamente faltan muchos partidos para alcanzar el objetivo que nos propusimos”, afirmó en conferencia de prensa después del partido del sábado por la noche.

Chivas alcanzó 18 puntos luego de seis victorias consecutivas, superando así los 12 puntos que tienen Pumas UNAM y Deportivo Toluca FC.

Milito compara la preparación contra el América con la del Mazatlán

Lejos de magnificar el resultado por tratarse del acérrimo rival, Milito sorprendió al comparar la preparación del duelo ante América con la de otros encuentros del calendario y señaló que incluso lo tomó como si hubiera sido el Mazatlán FC, el equipo que se encuentra al fondo de la tabla general sin puntos.

“Sinceramente, el partido que preparamos contra Mazatlán de visitantes, para mí tenía la misma importancia que el partido de hoy”, confesó el estratega rojiblanco.

Lejos de que se pensara como una indirecta, el entrenador dejó claro que la idea es que no puede haber ningún rival considerado menor: “Internamente el grupo tiene claro que todos los partidos son importantes y que cada desarrollo de cada partido tiene su dificultad”, añadió, reforzando la idea de que el éxito radica en la constancia y no en los picos emocionales.

En lo futbolístico, Milito consideró que su equipo hizo méritos para ampliar la ventaja. “Es verdad que hicimos méritos para terminar con un gol más. En el primer tiempo fuimos más dominantes; en el segundo, más controladores. Es difícil sostener ese nivel durante los 90 minutos ante un rival de esta jerarquía. Tal vez podríamos haber marcado un gol más y habría sido justo”, explicó.

El triunfo no solo significó tres puntos más —que colocan a Chivas con 18 de 18 posibles—, sino también la consolidación de un proyecto que tiene como objetivo el campeonato luego del Apertura 2025, donde la eliminación ante Cruz Azul dejó un gran dolor.