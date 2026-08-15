“Chucky” Lozano con amargo regreso a las canchas

Hirving “Chucky” Lozano tuvo un amargo regreso a las canchas, después de que el LA Galaxy sumara seis partidos sin poder ganar al caer 1-0 ante el Dynamo de Houston, duelo de la MLS que se realizó en el Shell Energy Stadium.

Después de varios meses de estar fuera de las canchas e, incluso, perderse el Mundial 2026, el futbolista mexicano empezó el encuentro en la banca e ingresó de cambio al minuto 64, sustituyendo a Robert Taylor.

Duelo entre mexicanos: Chucky Lozano vs Héctor Herrera AFP

Previamente, el LA Galaxy sufrió la expulsión de Emiro Garcés al 58’. Dynamo también se quedó con 10 jugadores tras la roja a Ibrahim Allyu al 90+1’.

Houston, donde milita el mexicano Héctor Herrera, se adelantó al minuto 21, gracias a un penal que Guilherme cobró de manera efectiva.

Ya con “Chucky” Lozano en la cancha, el mexicano le dio otro semblante al LA Galaxy a pesar de contar con un jugador menos, aunque Houston consiguió mantener la ventaja hasta el final del partido.

El LA Galaxy se quedó con 22 unidades y está ubicado en el lugar de la Conferencia del Oeste, mientras que Dynamo Houston se puso líder momentáneo con 35 puntos.