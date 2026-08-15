Atlas tuvo festejo redondo gracias a un ‘osote’ de Nahuel Guzmán

El Atlas tuvo un festejo redondo en su 110 Aniversario, después de ganarle 2-1 a Tigres, con un jugador menos, gracias a un “osote” de Nahuel Guzmán y un penal fallado por Juan Brunetta. Asimismo, acabaron con el dominio de los felinos, que llevaban cinco juegos seguidos sin perder ante los Rojinegros. Los dirigidos por Hernán Elizondo seguirán antepenúltimos en la tabla general de la Liga MX, solo con un punto.

El Atlas madrugó a los Tigres al minuto 2. En un tiro libre cobrado por Arturo González por el sector izquierdo, Manuel Capasso llegó a toda velocidad para rematar el balón de cabeza, sin que Nahuel Guzmán pudiera evitar el gol.

Tigres respondió para el 1-1. En un descuido defensivo, Juan Brunetta mandó un derechazo pegado al poste derecho para emparejar el marcador al minuto 22.

Para la segunda mitad, el Atlas se quedó con 10 futbolistas. Nahuel Guzmán cobró un saque de meta y a la altura de la media luna, Juan Sánchez Purata derribó a Brunetta, quien exigió una falta. Después de la revisión en el VAR, el árbitro César Arturo Ramos decretó la expulsión del jugador rojinegro por interrumpir una oportunidad clara de gol al 69’.

Juan Sánchez Purata se fue expulsado al minuto 69 Mexsport

En el tiro libre, Brunetta mandó un potente derechazo que Camilo Vargas despejó.

A pesar de tener uno menos, el Atlas se fue al ataque y obtuvo su recompensa, también originado por un error de Nahuel Guzmán. Luis Leite mandó un disparo que se le resbaló de las manos al arquero para el 2-1 parcial al 80’, lo que significó estrenarse como goleador de los Rojinegros.

En un error de desconcentración, Diego Sánchez fue derribado en el área chica, por lo que se decretó la pena máxima. Juan Brunetta mandó un disparo al poste izquierdo, mismo al que llegó Camilo Vargas para rechazar el esférico al 84’.

En tiempo de compensación, Camilo Vargas se erigió como héroe, al rechazar un disparo potente de Juan Brunetta y tres minutos después, desvió un remate de Juan Vigón.

Camilo Vargas fue clave en el triunfo del Atlas sobre Tigres, al detener un penal y dos jugadas clave en tiempo de compensación Mexsport

Con su victoria, el Atlas llegó a nueve unidades, mientras que Tigres se estancó con un punto y en la antepenúltima posición general.

En la jornada 5, Tigres recibirá al Atlante el viernes 21 de agosto, mientras que Atlas visitará a Cruz Azul el sábado 22 de agosto.