El legado continúa: Aldo de Nigris debuta en Primera División con Rayados

La goleada 6-1 del Club de Futbol Monterrey sobre los Bravos de Ciudad Juárez no solo significó tres puntos para Rayados en la reanudación del Apertura 2026. El partido también marcó el debut en Primera División de Aldo Patricio de Nigris González, juvenil formado en las fuerzas básicas del conjunto regiomontano.

Con 18 años, el delantero volvió a poner el apellido De Nigris en una camiseta de Monterrey, siguiendo el camino de su padre, Aldo de Nigris, y de su tío Antonio “Tano” de Nigris, quienes también tuvieron etapas como jugadores del club.

Tano de Nigris fue referente de Rayados. MARTIN VENEGAS/Mexsport

Aldo Patricio de Nigris debuta con Rayados

Aldo Patricio de Nigris ingresó al terreno de juego al minuto 63’ en sustitución del uruguayo Diego Rossi, quien había marcado uno de los goles de Rayados durante la goleada ante Juárez.

El juvenil concretó así su debut en el máximo circuito después de completar prácticamente todo su proceso formativo dentro de las categorías inferiores del Club de Futbol Monterrey.

De Nigris pasó por las categorías Sub-14, Sub-16, Sub-17, Sub-18, Sub-19 y Sub-21 antes de recibir la oportunidad de incorporarse a la dinámica del primer equipo.

Su paso por las fuerzas básicas también estuvo acompañado por un título. En la categoría Sub-14, fue campeón con Rayados en el Clausura 2023 después de vencer a los Xolos de Tijuana en la final. El delantero fue titular tanto en el partido de ida como en el de vuelta y además consiguió marcar un gol.

Durante el Apertura 2026, el futbolista comenzó a trabajar con el primer equipo y también formó parte de la convocatoria para la Leagues Cup. En ese torneo realizó el viaje con Monterrey y estuvo en la banca durante el partido contra Orlando City, aunque no tuvo minutos.

Ahora, frente a Bravos, tuvo su primera oportunidad en Primera División y disputó los minutos finales de una goleada que terminó 6-1 para Rayados.

Aldo Patricio de Nigris busca ganarse el puesto. Jonathan Duenas/Mexsport

Los De Nigris y su historia con Rayados

El debut de Aldo Patricio representa la continuidad de una familia que tiene una relación importante con el Club de Futbol Monterrey.

Su padre, Aldo de Nigris, vistió la camiseta de Rayados durante más de 150 partidos en Primera División. Durante sus 10 torneos con el club consiguió 83 goles y 32 asistencias como profesional.

Además de sus registros individuales, el delantero formó parte de una de las etapas más exitosas de Monterrey. Con Rayados conquistó los títulos de Liga MX del Apertura 2009 y Apertura 2010, además de formar parte del equipo que consiguió el tricampeonato de la Liga de Campeones de Concacaf.

Por su parte, Antonio “Tano” de Nigris, hermano mayor de Aldo, también tuvo una etapa con Monterrey. El delantero consiguió 37 goles con La Pandilla y se convirtió en uno de los referentes del equipo durante su paso por la institución.

Antonio de Nigris falleció el 15 de noviembre de 2009 mientras jugaba en el futbol de Grecia.

Aldo de Nigris padre. Antonio García/Mexsport

Aldo Patricio busca escribir su propia historia

Con su debut ante Bravos, Aldo Patricio de Nigris se convirtió en el siguiente integrante de la familia en jugar con Rayados. Su llegada al primer equipo, además, se produjo después de completar un proceso formativo dentro de la institución.

El apellido De Nigris vuelve a aparecer en el plantel de Monterrey, aunque ahora será Aldo Patricio quien tendrá la oportunidad de construir su propia historia con el club.