Nahuel Guzmán provocó y al final se “comió” un gol

Nahuel Guzmán tuvo otra acción que generó polémica antes del inicio del partido entre Atlas y Tigres de la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. En el calentamiento, el portero felino provocó a la afición rojinegra, pero al final del encuentro se “comió un gol” que le significó la derrota por 2-1 en el Estadio Jalisco.

Al escuchar unos abucheos de algunos aficionados, Nahuel Guzmán abrió los brazos y sonrió para seguir con su calentamiento.

En el calentamiento, Nahuel Guzmán respondió así a los abucheos que recibió por parte de algunos aficionados Mexsport

En la cancha, el Atlas sufrió una expulsión al minuto 69, quedándose con 10 futbolistas, pero eso no le impidió para irse al frente. Luis Leite Esteves recibió el esférico cerca del área para mandar un potente disparo, donde el portero de Tigres no pudo quedarse con el balón y se le fue de las manos para el 2-1 definitivo.

“Hay que decirlo como es, creo que sí es un tema lógico de la edad, eso no quita que Nahuel ha sido uno de los mejores porteros que ha venido al futbol mexicano, el mejor en la historia de Tigres, pero de un año para acá ya no llegas igual, no reaccionas igual, en la final de Liga no estuvo tan bien. Es un tema lógico de la edad”, dijo el comentarista Fernando Cevallos.

Por su parte, Alex Aguinaga señaló que no lo escudaba, pero también era un tema del equipo.

“Le cargamos la mano a Nahuel porque sí se equivocó, no se puede ocultar lo que pasó hoy. La defensiva de Tigres no es la misma, no voy a excusar esa acción”, señaló.

Hace unos días, Nahuel Guzmán tuvo otra polémica, cuando fue expulsado en el último partido de la Fase de Grupos de la Leagues Cup, tras empujar al árbitro central en el cobro de un tiro libre. Rumbo a los vestidores, pateó y aventó varios objetos.

Los Tigres sólo tienen un punto en cuatro jornadas del Apertura 2026 de la Liga MX y son antepenúltimos de la tabla general.