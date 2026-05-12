¡Fuerte advertencia! Sudáfrica amenaza a la Selección Mexicana previo al Mundial 2026

La cuenta regresiva entró en su fase más emocionante. Falta menos de un mes para que el Mundial 2026 arranque de forma oficial y la Selección Mexicana ya siente la presión de abrir el telón internacional. El majestuoso Estadio Banorte (inmueble que la afición ubicaba históricamente como el colosal Estadio Azteca) será el escenario donde el tricolor debutará ante Sudáfrica, en lo que representa una revancha de aquel lejano torneo de 2010.

Mbekezeli Mbokazi barriéndose con el Chicago Fire. REUTERS

Aunque los dirigidos por Javier Aguirre llegan como favoritos gracias al impulso de su localía y la evidente jerarquía de su plantilla, desde el campamento rival comenzaron los juegos mentales tempraneros. Lejos de achicarse ante el imponente ruido que generará la capital del país, un futbolista de Sudáfrica lanzó una advertencia a la Selección Mexicana, dejando claro que los visitantes no fungirán como un simple escalón para los anfitriones.

LA ADVERTENCIA DE SUDÁFRICA QUE CALIENTA EL INICIO DEL MUNDIAL 2026

El encargado de encender la pradera fue Mbekezeli Mbokazi, un talentoso zaguero de apenas 20 años que actualmente milita en el Chicago Fire de la MLS. En una charla exclusiva publicada por la cadena Fox, el férreo defensa africano mandó un mensaje contundente para los pupilos del 'Vasco' y para aquellos fanáticos que pronostican una goleada tranquila en el arranque de la copa.

"Lo que puedo decir es que México debe saber que no será un partido fácil. Va a ser un partido muy duro y muy complicado", sentenció el joven jugador con una seguridad absoluta. Su postura refleja la mentalidad de un combinado nacional que viajó al continente americano con el cuchillo entre los dientes y con ganas de trascender.

Entrenamiento de la selección de Sudáfrica. Foto de X: @BafanaBafana

Para Mbokazi, la técnica de los locales no bastará si no logran igualar la rudeza física que propondrán los suyos. "Pueden esperar una guerra dentro de la cancha, porque ellos quieren ganar, pero nosotros también queremos ese resultado. Así que será un partido muy difícil", agregó el sudáfricano. Estas palabras sacudieron de inmediato el entorno del futbol mexicano, pues demostraron que el contrincante estudió perfectamente los puntos débiles del cuadro verde.

DE LA NOSTALGIA DE 2010 A LA BATALLA EN EL ESTADIO BANORTE

Las declaraciones del defensor también revelaron una profunda ambición colectiva. El zaguero afirmó que Sudáfrica aterrizó en este certamen con la mira puesta en hacer historia y romper paradigmas. "Es el momento de demostrarle a la gente lo que podemos lograr. No estamos jugando solo por participar. Estamos muy emocionados con esta oportunidad", puntualizó el elemento de la MLS.

Partido entre Sudáfrica y Panamá. REUTERS

Este vibrante cruce inaugural despertó de inmediato la nostalgia entre los seguidores del futbol. Resulta imposible olvidar aquel empate 1-1 en el amanecer del torneo en 2010. En esa ocasión, Siphiwe Tshabalala enmudeció a millones de mexicanos con un zurdazo espectacular, hasta que el histórico Rafael Márquez rescató la igualada en la recta final del cotejo.

Ahora, el destino colocó a la Selección Mexicana del lado anfitrión. Las gradas del Estadio Banorte lucirán repletas de camisetas verdes, pero las declaraciones de Mbekezeli Mbokazi confirmaron que el camino hacia los primeros tres puntos resultará una auténtica batalla física.