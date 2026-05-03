Otro jugador al hospital del América: Cristian Borja se lesiona 

Una baja más para el América. Durante el juego ante los Pumas, por la ida de los cuartos de final del Clausura 2026, el defensa colombiano Cristian Borja resultó lesionado.

El panorama luce desalentador para el lateral colombiano y para el plan del técnico André Jardine ante la crisis de jugadores que ha perdido por problemas físicos.

Al minuto 45', Borja quedó involucrado en un choque de su compañero Rodrigo Dourado contra el jugador auriazul Rodrigo López. El elemento de los Pumas cayó accidentalmente sobre la rodilla del americanista.

El juego corrió su curso con la pelota en posesión de los Pumas. El silbante Luis Enrique Santander dio ley de la ventaja. De inmediato el gol de la visita para el 1-2 en el Estadio Banorte, obra de Uriel Antuna al aprovechar un rebote del meta Rodolfo Cota.

Borja fue retirado en el vehículo de asistencia médica hacia la rampa de salida, para una mejor valoración del departamento médico del club.

América llegó seriamente golpeado a la Liguilla del Clausura 2026. De último momento bajó de la convocatoria a Brian Rodríguez, mientras que en el hospital azulcrema de lesionados de larga duración tiene a Luis Ángel Malagón, Víctor Dávila, Dagoberto Espinoza (cerca de completar su recuperación) y Raúl Zúñiga.

Cristian Borja tiene registrados en el torneo 16 partidos disputados, 15 de titular (mil 269 minutos). Aunque irregular, su titularidad en la lateral izquierda ha sido indiscutida ante la lenta adaptación del uruguayo Thiago Espinosa, refuerzo águila en este Clausura 2026.

Por ello, el lugar de Cristian Borja para los segundos que quedaban del primer tiempo lo tomó Ramón Juárez, en la dinámica de plantarse en la central y volver a Miguel Vásquez a la lateral izquierda.