"Vienen los Pumas y en América nos haremos respetar": Erick Sánchez

Erick Sánchez promete una mejor actuación el fin de semana, en la visita del América ante los Pumas. Mostrar lados flacos como esta noche contra al Philadelphia Union ya no es permitido.

Contentos por el resultado, pero somos conscientes en las formas, podemos dar mucho más, somos autocríticos, así que eso es algo", dijo tras la igualada 1-1 (global 2-1), con la que avanzaron a cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

La molestia en el vestidor americanista se generó por el dominio que dejaron escapar con dos goles a favor en el global; Philadelphia Union estuvo a un gol de arruinar el sueño internacional de Concachampions.

América ya piensa en Pumas

Sobre la rivalidad con los Pumas, ubicados en quinto lugar, con 20 puntos (tres más que las Águilas), el Chiquito Sánchez calentó el compromiso de Liga MX.