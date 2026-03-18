América terminó pidiendo la hora, pero avanza a cuartos de final de la Concachampions

El América pasó de dominar la serie a pedir la hora ante el Philadelphia Union, al empatar 1-1. Aunque logró el pase a los cuartos de final gracias al global 2-1, las rechiflas del público en el Estadio Ciudad de los Deportes dejó ver que no gustaron los modos.

El equipo dirigido por André Jardine perdió color conforme avanzó el reloj. Fue como si la siguiente fase no diera mayor motivación tras esfumarse un posible juego con el Inter de Miami y el astro argentino Lionel Messi.

La expectativa del choque de las Águilas, al recibir al Philadelphia Union, eran de una goliza a favor de los locales, para asegurar el juego de vuelta de los cuartos de final.

Pero con la eliminación del Inter de Miami, fue como si América simplemente cumpliera el trámite de Concachampions con exceso de confianza.

Al minuto 8 ya lo ganaba el América, con gol de Rodrigo Dourado. El brasileño hacía cumplir sus palabras previas al juego, en las que justificó su favoritismo, incluso su jerarquía en la Concacaf.

Y cerca estuvo del segundo tanto. Al 22', Alejandro Zendejas sacudía las redes, pero su gol fue anulado por fuera de lugar. Mientras que en el último suspiro del primer tiempo, Érick Sánchez clamaba una mano de un contrario tras un remate. Luego de la revisión del VAR, la pena máxima fue revertida y con ella el pitazo para irse al descanso entre los abucheos del público.

América terminó escuchando chiflidos de los asistentes al estadio de la Ciudad de los Deportes. Mexsport

El América cambió el chip para la segunda mitad, al conceder espacios y por ratos la posesión. El equipo norteamericano dirigido por Bradley Carnell aprovechó las ocasiones para alcanzar en el parcial a los capitalinos, mediante un gol de Jesús Bueno.

El mediocampista cobró efectivo un penalti, sanción provocada por el capitán de la noche Alejandro Zendejas.

Se animó el Philadelphia Union a buscar la hazaña con un peligroso asedio en el sector del portero Rodolfo Cota.

Pero el América reaccionó a la afrenta y finiquitó el encuentro con el cuchillo entre los dientes. Aguerridos, con faltas tácticas y con recorridos de líneas para salvar lo que quedaba de ventaja en el marcador global.

De esta manera y sin tiempo de lamentos por no tener a Messi como siguiente rival, el América avanza en la Concachampions, para encontrarse con un viejo conocido que les ha dado dolores de cabeza, el Nashville.

Mientras llegan a esa cita, las Águilas ahora regresan la mira en la Liga MX y el clásico contra los Pumas el siguiente sábado. Así lo clamó un sector del público al final del juego con cánticos contra Club Universidad, para dejar en el olvido la sosa noche contra el conjunto de la MLS.