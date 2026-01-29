Orgullo latino: Bad Bunny recibe histórica nominación a los BRIT Awards 2026

Bad Bunny continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música global. A pocos días de su esperada presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl LX, el artista puertorriqueño suma un nuevo logro histórico a su carrera: su primera nominación a los BRIT Awards 2026.

¿Contra quien compite Bad Bunny en los BRIT Awards 2026?

Este es uno de los premios musicales más importantes del Reino Unido y no se trata de una nominación cualquiera. Benito Martínez Ocasio ha hecho historia al convertirse en el primer artista latino en ser considerado dentro de la categoría Artista Internacional del Año.

El artista compite en la categoría de Artista Internacional del Año. IMDb

Su presencia simboliza el impacto real y sostenido de la música en español en escenarios tradicionalmente dominados por artistas anglosajones.

Su nombre aparece junto al de figuras de talla mundial como Taylor Swift, Lady Gaga, Rosalía, Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan y Doechii, lo que convierte la competencia en una de las más reñidas de la edición.

¿Cuándo serán los BRIT Awards 2026?

La ceremonia de los BRIT Awards 2026 se celebrará el sábado 28 de febrero en la Co-op Live Arena de Manchester, marcando además un hito para los premios al realizarse por primera vez fuera de Londres.

De llevarse el galardón, Bad Bunny no solo sumaría otro reconocimiento a su trayectoria, sino que también se convertiría en el primer latino en ganar esta categoría, abriendo un nuevo capítulo en la historia del certamen británico.

Bad Bunny show del medio tiempo

Este logro llega en un momento clave de su carrera. Antes de viajar al Reino Unido para la gala, Bad Bunny será el protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl LX, que se celebrará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium, durante el enfrentamiento entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

Bajo el lema “el mundo bailará”, el cantante promete llevar el ritmo latino al evento deportivo más visto del planeta. Aunque aún se desconocen los detalles de su presentación, ya se confirmó que J Balvin no participará, despejando uno de los rumores más comentados en redes.

La nominación llega antes de su show de medio tiempo en el Super Bowl LX. IG jlo y shakira

Si bien esta será su actuación más importante en un Super Bowl, no es la primera vez que Bad Bunny pisa ese escenario. En 2020 participó como invitado especial en el icónico show encabezado por Shakira y Jennifer Lopez, compartiendo protagonismo con J Balvin y Emme Muñiz, hija de JLo y Marc Anthony.

La nominación a los BRIT Awards refuerza el dominio de Bad Bunny como embajador de la música latina a nivel internacional. Su propuesta artística ha logrado romper barreras lingüísticas y culturales, demostrando que el español no es un límite, sino una fortaleza.

De ganar, Benito marcaría un antes y un después en la historia de los BRIT Awards. IMDb

La edición 2026 de los BRIT Awards destaca por su diversidad: más del 70 % de los artistas nominados son mujeres o personas no binarias, y nombres como Olivia Dean y Lola Young lideran las candidaturas.

Mientras se acerca la fecha de la gala, Bad Bunny sigue escribiendo su propia historia. Desde Puerto Rico para el mundo, su presencia en los BRIT Awards no solo es un triunfo personal, sino un símbolo del lugar que hoy ocupa la música latina en la industria global.

Si quieres saber más sobre su show, no te pierdas el siguiente video.