De qué trata The Brave and the Bold, el cómic que inspirará el Batman de James Gunn

En la nueva etapa del Universo DC (DCU) bajo el liderazgo de James Gunn y Peter Safran, uno de los proyectos más esperados sin duda es The Brave and the Bold, la película que marcará la introducción formal de Batman en el DCU.

Lejos de ser una simple adaptación más, la cinta se inspira en un enfoque narrativo que muchos fans asocian con temas de legado, familia y evolución del héroe. Además, se trata de un proyecto independiente de The Batman de Matt Reeves, protagonizada por Robert Pattinson.

A continuación, te explicamos qué es The Brave and the Bold, por qué es clave para el nuevo Batman y qué ha dicho James Gunn sobre su visión para esta historia.

¿De qué va la serie de cómics The Brave and the Bold?

Originalmente, The Brave and the Bold fue una serie antológica de DC Comics que inició en 1955, conocida por reunir a distintos héroes en cada número. Con el tiempo, se vinculó estrechamente con Batman, quien protagonizó ¿De qué va la serie de cómics The Brave and the Bold? junto a otros personajes icónicos del universo DC.

En su versión moderna, especialmente en la etapa escrita por Grant Morrison, The Brave and the Bold profundiza en un aspecto poco explorado del Caballero Oscuro: su rol como padre y mentor, no solo como vigilante solitario. Y esta es justo la visión que Gunn quiere para su Batman.

Este arco narra la relación entre Bruce Wayne y Damian Wayne, el hijo que tuvo con Talia al Ghul. También relata cómo Batman debe lidiar con las consecuencias emocionales y éticas de tener un hijo entrenado para ser un asesino desde la infancia. Sorpresa, Bruce no solo tiene un hijo, sino que además Damian es nieto de Ra's al Ghul, líder de la Liga de Asesinos.

Para Gunn, esa historia tiene un valor narrativo inmenso porque permite construir un Batman que ya no es solo un símbolo oscuro de justicia, sino un hombre con responsabilidades personales, afectos y conflictos internos.

Cómic The Brave and The Bold. DC Comics

Lo que Gunn ha dicho de su Batman y The Brave and the Bold

James Gunn ha hablado varias veces sobre este proyecto, y sus declaraciones directas ofrecen claves importantes sobre qué esperar del nuevo Batman en el cine.

Sobre la personalidad del personaje y su lugar en el DCU, Gunn ha sido claro: no busca repetir lo que ya se ha visto en versiones previas. A mediados de 2025, en una entrevista con Rolling Stone, Gunn habló sobre la naturaleza de su próximo Justiciero de Gotham:

Batman debe tener una razón para existir, ¿verdad? Así que Batman no puede ser solo 'Oh, vamos a hacer una película de Batman porque Batman es el personaje más grande de toda Warner Bros.', que lo es... Sin embargo, no es un Batman cursi. No me interesa eso. Realmente no me interesa un Batman divertido y cursi”.

Esa frase resume dos puntos esenciales de su enfoque: el personaje no será una caricatura ni una versión humorística, pero tampoco una mera extensión oscura de lo que ya vimos en otras franquicias.

Además, Gunn ya dio señales de que la historia de The Brave and the Bold no será una típica película de origen de Batman, sino una que empieza con el héroe ya establecido, listo para enfrentar nuevas dinámicas familiares y narrativas:

Cuando me lo dieron por primera vez, vimos mucho más a Batman... Es una gran manera de mostrar que Batman sí existe... Es una parte importante de este universo y tiene un impacto en él”, dijo en entrevista con ComicBookMovie.

James Gunn alista su propia versión de Batman en el cine. Cuartoscuro

Esa declaración indica que Gunn quiere introducir a Batman como un personaje ya conocido en el universo, lo que abre la puerta a historias más profundas y complejas desde el inicio.

En cuanto al desarrollo del guion y el ritmo de producción, Gunn ha sido honesto al señalar que todavía queda trabajo por hacer; sin embargo, hace unos días salió en defensa de la guionista Christina Hodson, quien ha sido fuertemente criticada por los fans de Batman.

“Solo diré que cualquiera que menosprecie las habilidades de guion de Christina Hodson casi con seguridad nunca ha leído un guion real suyo. Ella es una de las guionistas que estuvo con nosotros desde las primeras etapas de planificación del DCU”, escribió en Threads.

¿Por qué The Brave and the Bold importa en el nuevo DCU?

La elección de The Brave and the Bold como inspiración no es casual: este cómic representa un Batman que ya pasó por muchas batallas, ya conoció pérdidas, aprendizajes y tiene ahora una familia compleja. No es un Batman novato o vigilante solitario, sino alguien con historia, emociones y conflictos internos.

Además, Gunn ha subrayado lo que realmente le importa es centrar la atención en el personaje y su historia, más que en detalles estéticos o comparaciones con versiones anteriores. Por ello prometió una aproximación que explora tanto el lado humano como el icónico de Bruce Wayne.

Esta película, prevista para llegar a las pantallas no antes de 2028, podría ser la base narrativa de una versión más humana, emocional y compleja del héroe, quien enfrenta la dualidad de ser un símbolo oscuro y, al mismo tiempo, un padre dispuesto a romper con su legado para forjar el de Damian.