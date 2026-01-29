El ICE captura a un empresario mexicano; ¿de quién se trata y por qué?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó este 29 de enero de 2026 la detención del empresario mexicano Carlos Federico Valenzuela Cadena, a quien identificó como un “delincuente indocumentado mexicano que intentó esconderse en Estados Unidos”.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el ICE subrayó que Estados Unidos no es un refugio seguro para personas que huyen de la justicia, mensaje alineado con la política migratoria impulsada durante la presidencia de Donald Trump.

La agencia federal precisó que Valenzuela Cadena fue detenido el pasado 16 de enero en Houston, Texas, y confirmó que será entregado a las autoridades mexicanas para enfrentar los cargos que pesan en su contra.

Estados Unidos no es un refugio seguro para quienes huyen de la justicia. Bajo la presidencia de Trump, Estados Unidos ya no es un refugio seguro para inmigrantes ilegales criminales”, señaló el ICE.

El empresario, de 63 años, enfrenta acusaciones vigentes en México por su presunta participación en crimen organizado, fraude y extorsión, delitos relacionados principalmente con el sector inmobiliario en Nayarit.

Presunto fraude en Bahía de Banderas

De acuerdo con los expedientes judiciales abiertos en México, Carlos Federico Valenzuela Cadena está presuntamente implicado en fraude inmobiliario y despojo de terrenos en el municipio de Bahía de Banderas, una de las zonas de mayor plusvalía del estado de Nayarit.

Originario de Compostela, el empresario mantuvo durante años una fuerte presencia en desarrollos inmobiliarios de alto valor, varios de ellos señalados por irregularidades legales, operaciones financieras atípicas y presunta delincuencia organizada, lo que le permitió, según las investigaciones, evadir la acción de la justicia por un periodo prolongado.

El arresto de Valenzuela Cadena posiblemente reactive las investigaciones que se remontan a la administración municipal 2011–2014 en Bahía de Banderas, periodo en el que presuntamente colocó perfiles afines en áreas clave como Desarrollo Urbano.

Esta red de influencias habría facilitado la autorización de proyectos con graves irregularidades, entre ellos un caso que alcanzó notoriedad nacional por la desaparición de una laguna natural dentro de un fraccionamiento, hecho denunciado como ecocidio y que aún genera consecuencias legales y ambientales.

Empresario mexicano detenido por el ICE. Badeba Media

¿Nuevas líneas de investigación?

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han precisado si la captura derivó de una ficha roja internacional o de un procedimiento migratorio que expuso su estatus legal en Estados Unidos.

No obstante, su detención representa un punto de inflexión en los casos de corrupción inmobiliaria en Nayarit, al abrir la posibilidad de que su comparecencia ante un juez revele la participación de otros actores políticos y empresariales en una red más amplia de presuntos delitos financieros y administrativos.

