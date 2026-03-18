Brian Gutiérrez marca primer gol con Chivas: El 'Pocho' que nació en Chicago y brilla en la Liga MX

Hay una distancia física de tres mil kilómetros entre Chicago y el Estadio Akron, pero esta noche, Brian Gutiérrez demostró que la distancia sentimental es inexistente. Al minuto 36 del duelo contra León, el reloj se detuvo para que un muchacho que creció pateando balones en el frío de Illinois le recordara a todo México que la identidad no entiende de pasaportes, sino de latidos.

Recibió la pelota con la naturalidad de quien se sabe dueño del espacio. No hubo dudas ni ese segundo de titubeo que suele traicionar a los recién llegados. Brian acomodó el cuerpo, perfiló el alma y soltó un latigazo de derecha desde fuera del área que viajó con la urgencia de quien tiene algo que demostrar. El balón besó la red y el estadio rugió.

Lo que siguió fue la imagen de la jornada. Gutiérrez corriendo hacia la tribuna, no para posar ante las cámaras, sino para devorarse el escudo de las Chivas con un beso. No fue el gesto ensayado de un mercenario del gol; fue el desahogo de un tipo que, a pesar de nacer en Estados Unidos y picar piedra desde 2020 en la MLS con el Chicago Fire, siempre supo que sus colores estaban en la Perla Tapatía.

El esquema de Milito y la metamorfosis del Rebaño

Gabriel Milito ha construido un equipo que no sólo juega bien, sino que muerde. Tras la salida de Nacho Ambriz del banquillo esmeralda, un León que hoy vaga como alma en pena bajo la mirada de Javier Gandolfi, , Chivas aprovechó cada grieta para abrir el marcador en el primer tiempo

Las Chivas de Milito se han convertido en un bloque granítico. Ver a Brian Gutiérrez festejar con esa rabia contenida es el síntoma de un vestidor que se cree capaz de todo. El futbolista Brian Gutiérrez llegó en diciembre y llega está dejando su huella en el rebaño