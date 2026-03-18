América avanza en Concacaf, pero Ramón Juárez lanza advertencia rumbo al duelo ante Pumas del sábado

América consiguió su pase a los cuartos de final de la Concacaf tras empatar 1-1 frente al Philadelphia Union en el Estadio Ciudad de los Deportes, pero lejos de celebraciones desbordadas, el discurso interno apunta a la autocrítica y corrección.

Uno de los más claros fue el zaguero Ramón Juárez, quien no ocultó su inconformidad pese a lograr el objetivo deportivo.

Importante el pase (a cuartos de final), es fundamental… Pero sí, las formas, no nos vamos contentos para nada con eso. Creo que era un partido que teníamos totalmente controlado y terminar de la forma como terminamos no es lo que buscamos”.

El defensor dejó claro que el equipo perdió solidez en momentos clave, permitiendo que el rival creciera en confianza. Para Juárez, el aprendizaje debe ser inmediato si el América aspira a competir por el título de la región de Concacaf.

“La verdad que en esa parte, más que estar preocupado nos tenemos que ocupar, aprender y que no nos pueden pasar otra vez este tipo de cosas”.

El análisis del central también apuntó a un momento específico que cambió la dinámica del encuentro: el penal que metió en el partido al conjunto estadunidense, generando un efecto anímico que el América no supo contener.

El equipo de Filadelfia, cuando iban 2-0 dijeron, no hay nada que perder, y cuando meten el gol, sabiendo que estaban a uno de estar en la siguiente fase, pues obviamente se dejan venir con todo. Obviamente, es ahí donde nosotros tenemos que ser más inteligentes”.

Brian Rodríguez no tuvo la oportunidad de lucir en el juego ante el Philadelphia Union. Mexsport

Más allá del torneo internacional, el enfoque azulcrema ya se traslada a la Liga MX, donde enfrentarán a Pumas en un duelo que exige máxima concentración. Juárez anticipa un choque de alta intensidad.

Sabemos que va a ser un gran partido, con mucha dificultad, pero bueno, ya estamos mentalizados, pensando en lo que se viene (contra Pumas), así que hay que preparar el partido del día sábado, así que hay que ir a buscar la victoria de visita y así irnos a la Fecha FIFA”.

El central también dejó ver su motivación personal ante este tipo de encuentros, resaltando el peso emocional y competitivo de los clásicos en el fútbol mexicano.

Te voy a ser sincero. A mí me encantan jugar los clásicos. Son partidos diferentes, que se viven de diferente manera, desde las fuerzas básicas lo vas sabiendo. Así que vamos a afrontar el partido de la mejor manera”.

El mensaje desde dentro es contundente: el resultado no maquilla las fallas, y ante Pumas no habrá margen para repetirlas.