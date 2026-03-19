Los presidentes de la ABM tradicionalmente se comprometen con una labor que marque su presidencia. Generalmente, el primer año es para ir sentando las bases de lo que algunos podrían denominar como el legado de su comité directivo.

Julio Carranza se comprometió a dar a la ABM unos estatutos que se adecuaran no sólo a la realidad del momento, sino al futuro del sector. Logró destrabar una discusión que tenía más de cinco años al fortalecer el comité de dirección y dividir el trabajo de la ABM, el cual era verdaderamente caótico.

REMATE CONSOLIDADO

Hace un año que Emilio Romano asumió la presidencia de la ABM y eligió como su tema central la digitalización de la economía. México es el país, a escala mundial, en el que más dinero en efectivo se usa, lo que resulta un contrasentido si la banca mexicana es una de las más sólidas del orbe.

Mucho más allá de las discusiones sobre la necesidad de fusionar CoDi y DiMo, del Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez, en un modelo muy similar al de PIX, del banco central de Brasil, encabezado por Roberto Campos; también, más allá de entender que se debe tener una orientación de mercado y no regulatoria o que los principales promotores de la digitalización no son los bancos por temas de costos, sino los miembros de la ANTAD, que preside Diego Cosío, el reto fundamental es romper la abierta predilección de las personas por el uso de efectivo.

Ciertamente, hay quienes dicen que la intención es eliminar la fiscalización del SAT, encabezado por Antonio Martínez Dagnino. Otros suponen que es la participación del crimen organizado en la economía; pero por grande y extendida que ésta sea, son mucho más grandes las actividades legítimas. Así, hay quienes creen que con tomar medidas que obliguen al uso de dinero plástico se resolvería el problema.

REMATE DUDOSO

Mucho trabajo debe realizar la Secretaría Anticorrupción, que encabeza Raquel Buenrostro, para limpiar las compras del gobierno. Un caso que investigan es el de Enrique Homero Herrera Martínez, que ofrece servicios de seguridad a gobiernos de los estados a través de TPS Armoring, cuando él está implicado en carpetas de investigación de la FGR por recursos de procedencia ilícita.

REMATE DIAGNOSTICADO

Sin dejar de reconocer que esas medidas ayudarían, es necesario que los bancos lancen intensas campañas no sólo para concientizar acerca de que el uso de dinero plástico acercaría a mucha más gente al sistema financiero, sino hacer que el pago fuera más sencillo así que en efectivo. Esto implica que los bancos dejen de pensar en términos de cuotas y su rentabilidad, sino que, efectivamente, se comprometieran en una obra de gran relevancia. La gestión de Romano y su comité de dirección será recordada por cuanto pueda disminuir el uso de efectivo en la economía. No sólo debe hacer una gran campaña de mercadotecnia, sino acciones particulares orientadas a promover las ventajas de usar dinero plástico.

REMATE ILUMINADO

En esa compulsión que tienen ciertas áreas del sector energético por “chulear” la realidad, terminan enredándose en sus propias declaraciones. El PAS no se detendrá a reiterar el más reciente ridículo que hizo Víctor Rodríguez al tratar de minimizar una tragedia que no sólo costó cinco vidas, sino que dejó claro que algo funciona muy mal en la refinería en Dos Bocas por el capricho de Andrés Manuel López Obrador y que fue ejecutada por Rocío Nahle. Sólo bastará esperar a que la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, cumpla la encomienda que le dio la presidenta Claudia Sheinbaum y que llegue a las verdaderas causas. Salir con que se trató de un accidente por las fuertes lluvias o por un error humano no será creíble. Se deberá llegar al fondo de las razones, que podrían ser la mala construcción de la refinería y/o su mala gestión.

En la CFE, dirigida por Emilia Calleja, la situación no es muy diferente. Ante la necesidad de realizar cortes de corriente en diversas partes del país por problemas en la transmisión, optan por hacer creer que no son graves, pues “son cortes programados”, como si así pudiera esconderse el problema de raíz. Durante la pésima gestión de Manuel Bartlett en la CFE se dejó de atender la obligación fundamental de la empresa de electricidad y hoy se pagan las consecuencias “pintándolas de rosa”. Ayer hubo apagones en la península de Yucatán, específicamente en donde se realiza la convención de la ABM, presidida por Emilio Romano. El evento, que reúne a más de 1,500 personas, entre banqueros, funcionarios públicos y periodistas, le puso un foco particular a una situación que crece en el país y antes de que comience la época de calor.

Bueno, como diría algún banquero, fue un plan genial para impulsar a que la banca preste más recursos hacia la generación de electricidad. El Padre del Análisis Superior no cree que sea así, se trata de la mala situación en la que la CFE se encuentra por culpa del gobierno pasado.