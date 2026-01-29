Super Bowl LX: ¿Maldición o amuleto? Los Patriots eligen jugar de blanco

El futbol americano es un deporte de yardas, pero también de rituales y supersticiones que se cosen a la piel. En la víspera del Super Bowl LX, los Patriots de Nueva Inglaterra han decidido jugar una carta que no es táctica, sino visual: el blanco absoluto. Por primera vez en sus doce incursiones al gran juego de la NFL, la franquicia de Foxborough abandonará sus combinaciones clásicas para enfundarse en una armadura monocromática, jersey y fundas blancas, que evoca tanto la pureza del debutante como la frialdad del verdugo.

Este "total look" no es un capricho estético; es la ejecución de una tendencia que ha dictado sentencia en las últimas dos décadas. Vestir de blanco en el Super Bowl ha dejado de ser una elección de equipo visitante para convertirse en una ventaja estadística ya que 16 victorias en los últimos 21 años. Los Patriots, que cargan con un récord de 4-2 portando este color, buscan en el Levi’s Stadium su séptimo trofeo Vince Lombardi y mantener la racha invicta que tuvieron en la campaña de 6-0.

El parche de la historia y el peso de la ausencia

No será un uniforme cualquiera. Sobre el pecho, ambos equipos lucirán el parche "USA 250", un recordatorio de que el balón rodará como acto inaugural de los festejos por el cuarto de siglo de vida de Estados Unidos. Para Nueva Inglaterra, la carga simbólica es doble. Al elegir el blanco siendo el equipo local administrativo, reviven la maniobra que Tom Brady utilizó en 2020 para levantar su último anillo. Es una apuesta por la psicología del color en un escenario donde Seattle, su rival, aún sangra por la herida de aquel 2015 donde el azul marino les fue insuficiente para detener la lógica de los datos.

¿Cuánto cuesta el jersey del SB de los Patriots?

El jersey blanco con el logo del Super Bowl LX ya se puede adquirir en México mediante la página oficial de la tienda de la NFL en nuestro país y tiene un costo de 2,835 pesos. Sin embargo la prenda que está a disposición del público, no cuenta con el parche que conmemora los 250 años de la Independencia de Estados Unidos

Seattle y el pavor al azul profundo

Si el blanco es la esperanza para Nueva Inglaterra el azul marino es el recordatorio del fracaso para los Seahawks. La franquicia llega a esta cita con una estadística en contra: 0-2 cuando visten su color de local en el gran juego. Perdieron en el Super Bowl XL y repitieron la caída en el XLIX, precisamente ante los Patriots, en aquella noche donde decidieron dejar el blanco en el armario a pesar de ser locales.

En Santa Clara, la batalla comenzará antes de la patada inicial. Mientras Nueva Inglaterra se aferra al blanco que los llevó a despachar a Eagles, Falcons y Rams, Seattle deberá decidir si rompe su propia tradición de pantalones azules por unos grises que alteren la frecuencia de su suerte.