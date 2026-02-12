Regina Martínez: La mexicana llegó al final, pero el estadio la recibió como campeona

El Tesero Cross-Country Stadium de Trentino, Italia, fue testigo de un hito sin precedentes para el deporte invernal mexicano. Este jueves 12 de febrero, la doctora Regina Martínez se convirtió oficialmente en la primera mujer mexicana en competir en la extenuante prueba de 10 kilómetros de esquí de fondo (cross-country) en unos Juegos Olímpicos de Invierno y su esfuerzo fue reconocido por las ganadoras.

En una disciplina tradicionalmente dominada por potencias nórdicas, Martínez logró completar el recorrido con un tiempo de 35:05.4, un registro que la dejó a 11:16.2 de la ganadora de la prueba, la sueca Frida Karlsson, pero que ganó el respeto de varias de sus rivales para finalizar en el puesto 108 de la general.

De hecho, la vencedora y otro grupo de competidoras de primer nivel, la esperaron en la meta para recibirla como una muestra de reconocimiento por haber completado la extenuante prueba.

Para la capitalina solo existía un objetivo en Milano-Cortina: cruzar la meta y establecer un nuevo hito para el deporte mexicano que, poco a poco, va haciéndose más presente en las justas invernales, pero ahora, además, en una especialidad donde nunca antes había tenido representación femenina.

Un cierre bañado en aplausos y hermandad

El momento más emotivo de la jornada ocurrió precisamente en el último tramo de la competencia. Al ser la última atleta en completar el trayecto, el estadio entero se volcó en apoyo hacia la mexicana, donde no solo las deportistas, sino los aficionados la animaban a no darse por vencida.

Tras recuperar el aliento, Martínez protagonizó una de las postales más representativas del espíritu olímpico. Se fundió en un cálido abrazo con las representantes de Brasil y Estados Unidos, formando un bloque de unidad continental frente a la hegemonía europea.

¿Quién es Regina Martínez?

Regina Martínez es una médica cirujana de 33 años cuya trayectoria deportiva es tan ecléctica como admirable. Antes de conquistar las montañas, fue futbolista llegando a las fuerzas básicas de los Pumas de la UNAM y compitiendo en la primera división de Costa Rica.

Su vínculo con el esquí nació de forma fortuita a los 27 años, mientras vivía un invierno en Minnesota, Estados Unidos. Inspirada por la historia del mexicano Germán Madrazo, Regina decidió contactarlo para aprender la disciplina desde cero. Bajo la tutela de Madrazo, Martínez pasó de no conocer la nieve a convertirse, en apenas unos años, en la primera esquiadora de fondo de alto rendimiento en la historia de México.