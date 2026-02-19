Liga MX: Gignac y Nahuel se sumarán a TV Azteca para el Mundial 2026

TV Azteca prepara un golpe mediático rumbo al Mundial 2026: André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán se sumarán a su equipo de comentaristas para la Copa del Mundo.

Según información dada a conocer en la columna de Miguel Ángel Arizpe, la televisora del Ajusco alista una de sus apuestas más llamativas para la justa mundialista al incorporar a dos referentes históricos de Tigres como parte de su talento estelar. Una vez que termine la participación del conjunto felino en la Liguilla —que los regiomontanos esperan sea hasta la Final— ambos jugadores tomarán unos días de descanso antes de integrarse oficialmente a la cobertura.

La idea es clara: Gignac y Nahuel no serán invitados ocasionales, sino piezas formales del equipo de transmisión. El plan contempla que Nahuel analice los partidos de Argentina y que André haga lo propio con Francia, además de compartir mesa en el programa nocturno que, tentativamente, llevará por nombre Los Protagonistas del Mundial. Ahí coincidirían en debate, análisis y, seguramente, polémica.

La apuesta de TV Azteca no se limita a ellos. El equipo mundialista también contempla la presencia de Iker Casillas y Jorge Valdano , además del director técnico de moda, Antonio Mohamed , vigente bicampeón del futbol mexicano con Toluca y que incluso podría llegar como tricampeón.

Todos se sumarán a la alineación tradicional de la televisora con Christian Martinoli, Luis García, Zague, Jorge Campos y David Medrano. Una combinación de figuras internacionales, voces consolidadas y ahora protagonistas en activo del futbol mexicano, que perfila una de las coberturas más atractivas para la Copa del Mundo.

La llegada de Nahuel y Gignac tiene lógica estratégica. La relación comercial entre Tigres y TV Azteca por las transmisiones facilitó el acuerdo, pero también hay un mensaje claro: conectar con la audiencia del norte del país en una Copa del Mundo que se jugará en casa, en territorio mexicano.

En lo deportivo, ambos siguen compitiendo al más alto nivel. En lo mediático, darán el salto a un escenario distinto, donde su personalidad puede convertirse en diferencial. Gignac, con su liderazgo natural y peso histórico en la Liga MX. Nahuel, con su carácter frontal y sin filtros.

Aún no hay fecha definida para el anuncio oficial, pero internamente la decisión ya está tomada.