De fracaso en Liga MX con América a figura en España: la historia de Juan Otero

Juan Otero pasó de ser una de las apuestas más cuestionadas de las Águilas del América a convertirse en uno de los hombres más determinantes del Sporting de Gijón, en el futbol de España. El extremo colombiano encontró ahí lo que nunca tuvo en Coapa: continuidad, confianza y un rol protagónico. Hoy vive el mejor momento de su carrera en Europa.

El América adquirió su ficha procedente de Santos Laguna en el Clausura 2022, en una operación cercana a 6 millones de dólares. La inversión generó expectativa, pero el rendimiento nunca estuvo a la altura.

En su paso por las Águilas, Otero disputó apenas 11 partidos y sumó 288 minutos, con solo 2 titularidades y apenas 3 minutos en Liguilla. Su impacto fue mínimo y su nombre terminó etiquetado como uno de los movimientos menos rentables del semestre.

El colombiano no logró adaptarse al sistema del entonces técnico Santiago Solari, quien lo utilizó como volante en un esquema donde competía por minutos con jugadores consolidados como Richard Sánchez, Alejandro Zendejas y Álvaro Fidalgo. Sin una posición clara y sin regularidad, la salida fue cuestión de tiempo.

El América no opuso resistencia cuando apareció el interés del Sporting de Gijón, equipo de la segunda división española. Otero fue cedido y en Asturias encontró el escenario ideal para reinventarse. Tras 2 temporadas a préstamo, el club decidió comprar su carta en el verano de 2024, convencido de que podía ser pieza estructural del proyecto.

Y respondió.

En la actual campaña ha participado en 21 encuentros, con 7 goles y 9 asistencias, cifras que lo colocan entre los futbolistas más productivos del plantel y del campeonato. Es desequilibrio constante por banda, liderazgo ofensivo y uno de los hombres más influyentes en el último tercio del campo.

En casi 4 años vistiendo la camiseta rojiblanca, Otero acumula 36 goles y 13 asistencias, siendo la presente temporada la de mayor producción en pases a gol desde su llegada a El Molinón.

El Sporting marcha en la novena posición con 40 puntos, metido en la pelea directa por los playoffs de ascenso. El cuarto lugar, el Deportivo La Coruña, suma 43 unidades, mientras que el líder, el CD Castellón, registra 48. La distancia es corta y el objetivo está al alcance.

La historia de Juan Otero confirma una verdad incómoda en el futbol: no todos los proyectos fracasan, a veces solo necesitan el contexto correcto. En Coapa fue una inversión cuestionada. En Gijón es una realidad consolidada.