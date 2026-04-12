VIDEO: 'Bautizan' a Mauricio Ymay en el Estadio Banorte durante el América vs Cruz Azul

Las transmisiones en vivo suelen regalar momentos inolvidables para los televidentes, y esta vez la víctima de los imprevistos televisivos fue el reconocido periodista Mauricio Ymay. En su flamante regreso a las pantallas de TUDN como uno de los fichajes estelares rumbo al Mundial 2026, el reportero de cancha vivió un episodio que desató las carcajadas de todo el país. Tras dejar las filas de ESPN para volver a cubrir el día a día del América y la Selección Mexicana, el comunicador experimentó en carne propia los riesgos de estar al pie del cañón durante el vibrante Clásico Joven.

Mauricio Ymay en el Estadio Banorte. Foto de IG: Mauricio Ymay

EL ÉPICO 'BAUTIZO' DE MAURICIO YMAY EN EL ESTADIO BANORTE

El bochornoso, pero muy divertido incidente, ocurrió justo en el medio tiempo del choque entre las Águilas y Cruz Azul. El escenario de este momento viral fue la impecable cancha del Estadio Banorte. Mientras Mauricio Ymay realizaba una mención publicitaria con total seriedad, el sistema de riego del inmueble se activó de forma sorpresiva. Los potentes aspersores apuntaron directo hacia su posición y lo empaparon por completo, arruinando su elegante traje azul en cuestión de segundos.

Lejos de perder la compostura, el experimentado periodista demostró su colmillo frente a las cámaras. "Ay Dios mío, qué buena bañada me dieron", exclamó Ymay con una sonrisa nerviosa mientras sacudía el agua de su ropa. Fiel a la regla de oro del periodismo donde el show debe continuar, terminó su intervención comercial como todo un profesional y siguió con sus reportes. Por supuesto, el internet no perdonó. En cuestión de minutos, las plataformas digitales se inundaron con una ola de memes, convirtiendo este peculiar "bautizo" en la anécdota más comentada del fin de semana en el futbol mexicano.

EMPATE CON SABOR A POCO EN EL CLÁSICO JOVEN

Más allá del chapuzón del reportero, la pelota rodó con mucha intensidad sobre el césped, aunque el resultado final dejó sensaciones divididas. El esperado Clásico Joven concluyó con un salomónico empate a un gol, dividiendo unidades entre dos de las escuadras más populares de México. El conjunto azulcrema, dirigido por el estratega André Jardine, pegó primero gracias a la contundente aparición del juvenil Patricio Salas, quien mandó guardar el esférico con un soberbio remate de cabeza que hizo estallar a la fanaticada local.

Sin embargo, La Máquina reaccionó a tiempo para rescatar el orgullo. El encargado de emparejar los cartones fue el veloz carrilero derecho Omar Campos. El defensor celeste logró vencer la estirada del experimentado arquero Rodolfo Cota tras contactar el balón de una manera bastante accidentada y poco ortodoxa, pero lo suficientemente efectiva para mandarlo al fondo de las redes.

El remate de Osinachi Ebere pasó por encima del arco Mexsport

Con este agridulce marcador, el equipo cementero se afianzó en la segunda posición de la tabla general al llegar a 28 puntos, respirando muy de cerca a las Chivas, que lideran la competencia a pesar de su reciente tropiezo contra Tigres. Por su parte, el cuadro de Coapa sumó 19 unidades, cifra que los ubicó en el séptimo peldaño de la clasificación, obligándolos a pisar el acelerador si desean amarrar su boleto directo a la liguilla.

Este cruce de situaciones demostró que el espectáculo nunca falta, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Mientras los equipos alistan sus armas para encarar la siguiente jornada, el famoso baño del reportero quedará inmortalizado en los archivos. Sin duda, este retorno a su antigua casa televisora será recordado por mucho tiempo, demostrando que el profesionalismo siempre sale a flote, sin importar cuánta agua caiga en el intento.