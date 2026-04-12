América está vivísimo en el torneo, advirtió André Jardine

Aunque no quedó conforme con el empate 1-1 ante el Cruz Azul, el técnico André Jardine lanzó una advertencia para el resto de los contendientes en el Clausura 2026: “América está vivísimo”.

“Al final me parece justo el marcador, clásico parejo, lo que más lamento es tomar el vuelo al cien en el primer tiempo, se podía ajustar y contar con Brian Rodríguez para estar más equilibrado, sufrimos el gol. El segundo tiempo más equilibrado, terminamos nosotros mejor, sensaciones de que al enfrentar a este equipo que pelea por el título, te das cuenta de que América está vivísimo en el torneo, no hay favorito al título, es clasificar entre los ocho”, destacó André Jardine.

André Jardine admitió que hay pena por no conseguir la victoria Mexsport

Respecto al retorno a su casa, el Estadio Banorte, luego de su última presentación en la final del Clausura 2024, André Jardine reconoció una “inyección” anímica.

“Hablé a los jugadores antes del campo, de antes de regresar a este campo, no tenía esta certeza de regresar al Banorte, pero bien, me siento muy feliz, siento que a los jugadores les da una inyección de ánimo, la cancha impresionantemente buena, lo importante para la liga mexicana es tener más canchas así, para exigir un mejor juego, buenas sensaciones, pena por no brindar con una victoria, pero grandísima partida”.

Sobre el calendario de Concacaf Champions Cup y el Clausura 2026 de la Liga MX, André Jardine aseguró que su grupo está listo para la carga de trabajo.

“Conscientes, ayer hicimos junta en el que les hice pensar en ese tema de la importancia de lo que veremos esta semana, impotencia de salir con esos tres puntos (en juegos de Liga MX), pero el equipo agarra confianza, lo de Nashville importante por las bajas que sufrimos (empate sin goles), ahora toca jugar acá sin desventaja, no hemos concretado el objetivo final que es el martes (contra Nashville), después pensaré en el Toluca. Ahora queda colocar al América en las semifinales de Concachampions”, remató.