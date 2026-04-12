Cruz Azul llega a 6 partidos sin victoria y Larcamón...

Tras el empate 1-1 ante el América, el técnico Nicolás Larcamón dejó claro que, más allá de no haber conseguido la victoria, su equipo supo competir en un duelo exigente y de alta carga emocional. En un calendario apretado y con la mira puesta en lo que viene, el estratega valoró el resultado como un paso más en la construcción hacia la fase final.

“El punto fue justo para los dos. La ambición era ganar, sabíamos la seguidilla exigente de partidos, éste lo era, así como lo hicimos el torneo pasado queríamos ganar el clásico, pero tenemos el punto justo y ahora atacar con todo. Lo importante es liguilla, seguir preparándonos para la fiesta grande, para encontrar nuestra mejor versión”, señaló el técnico de Cruz Azul.

Además, Larcamón se dio tiempo para hablar de lo que significó volver al Estadio Azteca (Banorte), destacando tanto su grandeza histórica, como las áreas que aún requieren ajustes rumbo a la Copa del Mundo.

El mejor estadio del país en cuanto lo magnífico, de infraestructura, historia, lógicamente que en estas semanas que separan de la cita mundialista, detrás de bambalinas y la parte más pública del estadio le falta. Es una gran noticia que está en excelentes condiciones, gran recinto para recibir la Copa del Mundo”.

Finalmente, llevó tranquilidad respecto a la situación física de Nicolás Ibáñez, quien salió por molestias durante el encuentro, asegurando que, en principio, no se trata de una lesión de gravedad.

“Lo de Nicolás Ibáñez aparentemente es lesión muscular, en la zona del gemelo, del chamorro, en estudios no hay nada de ligamento, nada de lo grave que se adelantaba”.