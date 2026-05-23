Víctor Velázquez lanza dardo a Efraín Juárez y enciende la Final

Con el marcador empatado tras el partido de Ida, Cruz Azul y Pumas se enfrentarán en la Vuelta de la Gran Final en un duelo cargado de tensión.

La polémica arbitral ha dominado la semana, con quejas, declaraciones cruzadas y una queja formal de La Máquina, lo que ha calentado aún más el ambiente en una Final que promete ser intensa tanto dentro como fuera de la cancha.

Efraín Juárez aseguró que Cruz Azul ha sido ayudado por el arbitraje Mexsport

Víctor Velázquez responde tras críticas por el arbitraje

En declaraciones para ESPN, el presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, respaldó a la Comisión de Arbitraje y minimizó el impacto del tema arbitral en la definición del título.

Velázquez evitó entrar en confrontaciones directas, pero dejó en claro su postura de que el arbitraje no ha favorecido a nadie.

Yo siempre he dicho, la Comisión de Árbitros maneja a los árbitros, hacen su mejor esfuerzo, errores humanos todos los tenemos, pero yo siento que ningún equipo ha sido beneficiado, ni vamos a hacer una crítica de la comisión, ni de la Federación”, afirmó.

El presidente de La Máquina, enfatizó que los silbantes hacen su trabajo con base a su experiencia y a pesar de lo mucho que se ha comentado en los días previos, él mantiene su apoyo a la Comisión.

El árbitro simplemente tiene que hacer el trabajo que le corresponde, como siempre lo ha hecho, y yo doy todo mi respaldo a la comisión de árbitros", sentenció.

Efraín Juárez afirmó que Cruz Azul se benefició del arbitraje

Tras el empate 0-0 en el partido de Ida, el técnico de Pumas, Efraín Juárez, explotó en conferencia de prensa y acusó a Cruz Azul de ser el más beneficiado por el arbitraje durante la Liguilla.

De la resolución hablé ayer de los árbitros y lo que me sorprende es que de una institución tan grande como Cruz Azul, quieran tratar de sacar ventaja de circunstancias cuando los más beneficiados son ellos, el penal de Chivas, la mano de Fernández”, señaló Juárez.

Y añadió que “Que tengan la osadía de ir a quejarse porque sino estaríamos con Chivas… Lo hacen para meter duda al árbitro, que hoy hizo un espectacular trabajo y será el domingo así. Ojalá pongan las imágenes que digo para que sea parejo”.

¿Dónde ver la Final Pumas vs Cruz Azul?

Partido: Pumas UNAM vs Cruz Azul (Vuelta de la Gran Final del Clausura 2026)

Estadio: Estadio Olímpico Universitario

Estadio: Estadio Olímpico Universitario Día: Domingo 24 de mayo de 2026

Día: Domingo 24 de mayo de 2026 Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México) Transmisión: Canal 5, TV Azteca