Pumas vs Cruz Azul: Horario, canal y cómo ver en vivo la Gran Final del Clausura 2026

La definición del campeonato del Clausura 2026 de la Liga MX tendrá que definirse el próximo domingo luego de que Cruz Azul y Pumas no se hicieron daño en el encuentro de ida en el partido desarrollado la noche del jueves en el Estadio Ciudad de los Deportes.

La cancha de la alcaldía Benito Juárez se vistió de azul, como en los viejos tiempos y, aunque el equipo de La Máquina se lanzó al ataque desde el primer minuto, no tuvieron la puntería para anotar en la portería del arquero de Costa Rica, Keylor Navas, quien erigió un muro infranqueable.

En diversas ocasiones Cruz Azul estuvo cerca de conseguir lo que parecía un gol que abriría el marcador, pero los delanteros del cuadro cementero también estuvieron en ocasiones faltos de certeza al momento de decidir si pasar el balón o definir.

El conjunto dirigido por Efraín Juárez apostó claramente por el orden defensivo y la velocidad al contragolpe. A pesar del dominio ofensivo local, la fortuna no le sonrió a La Máquina, que sufrió al ver cómo un potente disparo de Charly Rodríguez se estrellaba dramáticamente contra el poste en el complemento. Los auriazules también tuvieron su oportunidad de oro, pero Kevin Mier reaccionó de manera espectacular para desviar el único remate visitante a cargo de Uriel Antuna.

Cruz Azul y Pumas no se hicieron daño en el juego de ida de la Final del Clausura 2026. Excélsior

Juárez logró su objetivo de salir del primer partido sin recibir un gol y, ahora, buscará aprovechar la localía para definir a su favor y terminar con 15 años de mala suerte.

Horario de televisión y cómo ver la Final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul

El partido definitivo se realizará el domingo en Ciudad Universitaria.