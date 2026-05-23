Álex Padilla es goleado por Real Madrid en el adiós de Dani Carvajal

En el adiós de Dani Carvajal, Álex Padilla regresó a la titularidad con Athletic de Bilbao durante el partido correspondiente a la Jornada 38 de LaLiga, mismo en el que Real Madrid los venció 4-2 en el Estadio Santiago Bernabéu; así cerró su actividad en la temporada 2025-2026 el portero de la Selección Mexicana.

La última ocasión en la que Álex Padilla había resguardado los tres postes de los Leones de San Mamés fue el miércoles 4 de marzo durante las Semifinales de Copa del Rey en donde Athletic de Bilbao cayó ante Real Sociedad, conjunto que terminó conquistando el certamen contra el Atlético de Madrid.

Por supuesto, los reflectores no estaban en la titularidad del portero del Tri, ya que Dani Carvajal jugaba su último partido vestido como Merengue al igual que David Alaba, quien terminó ovacionado con el público levantando sillas en homenaje a su icónica celebración en Champions League.

Fue justamente el lateral derecho quien envió un centro preciso a Gonzalo García, quien definió ante Álex Padilla y concretó la última asistencia de Dani Carvajal con Real Madrid apenas al minuto 16 del compromiso.

La actividad continuó en la Casa Blanca y Jude Bellingham aumentó la ventaja (2-0) en el 41’ de tiempo corrido, mientras que Gorka Gurutuza (45+1’) recortaba justo antes de marcharse al descanso.

Kylian Mbappé se uniría a la fiesta de goles al convertir en el 51’ (3-1), sin embargo, la fiesta en el Bernabéu apenas estaba por llegar, ya que en el 84’, jugadores de Real Madrid y Athletic de Bilbao se unieron para hacerle un pasillo a Dani Carvajal, quien abandonó el terreno de juego entre lágrimas y la ovación total de los más de 70,000 aficionados presentes para este último partido de la temporada para ambos conjuntos.

Finalmente, Brahim Díaz (4-1 89’) y Urko Izeta cerraron la cuenta (4-2 al 90+1’) para ponerle punto final a una segunda temporada consecutiva sin títulos para Real Madrid, por lo que el verano -seguramente- será testigo de una reestructura de un conjunto al que llegará The Special One: José Mourinho.

BFG