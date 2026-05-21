Efraín Juárez reventó a Cruz Azul por quejas contra el arbitraje

“De la resolución de árbitros, me sorprende que una institución tan grande como Cruz Azul quiera sacar ventaja de circunstancias cuando en esta liguilla fueron los más beneficiados, una mano en Atlas y el penal en Chivas, un penal que me la marcan con América y a mí no. Una osadía de ir a quejarse cuando están aquí por eso”, reventó el estratega de los Pumas tras la igualada sin goles, en Ciudad de los Deportes.

Cabe recordar que La Máquina metió una petición para que Quintero no fuera el designado en el juego de vuelta en el Olímpico Universitario, luego de imágenes del juego de Pumas y Pachuca en el que Efraín Juárez felicitó al silbante por su labor. Dicho trabajo lo llevó a ser el que dicte justicia en la vuelta.

Pumas salió con vida de la cancha de Cruz Azul y ahora intentará aprovechar la localía en la vuelta del Clausura 2026. Héctor López

“Se me hace con la categoría de esta institución que es impresionante, lo hacen por considerar y meterle nudo al árbitro, el domingo el trabajo será así, veo programas que en 45 minutos hablan sobre arbitraje y ojalá pongan las imágenes que les digo… ojalá no tengan línea (los medios) con esto de la resolución”.

Sobre la igualada sin goles y la suplencia de Adalberto Carrasquilla, Efraín Juárez volvió a apelar a un discurso emotivo y hasta filosófico con la identidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Hay que saber jugar estas instancias, jugué muchas, como entrenador también, así así se juegan, somos un equipo maduro, serio, el trabajo es comprometido de mis volantes, de los centrales, Juninho, Robert estuvieron espectaculares, lo hacen bien en sacrificio y eso no es negociable.

“Felices nos vamos a cerrar en casa, estará espectacular y tenemos todas las ilusiones y sueños. Felices, seguro ya se vendieron todos los boletos y tengamos ese espíritu, garra, porque ‘por mi raza hablará el espíritu’, esa raza de nuestra gente. Ojalá nosotros salgamos el domingo vencedores”.