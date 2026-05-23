Vinicio Castilla dará clínica de beisbol en el Parque Ecológico Lago de Texcoco

Vinicio Castilla, el máximo jonronero mexicano en la historia de las Grandes Ligas, estará este domingo en el Parque Ecológico Lago de Texcoco para impartir una clínica de beisbol gratuita dirigida a niñas y niños, como parte de la inauguración de las nuevas canchas deportivas del complejo ambiental ubicado en el Estado de México.

La actividad forma parte de un proyecto impulsado junto al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y autoridades del parque, con la intención de convertir el deporte en una herramienta social y de desarrollo comunitario para miles de menores que viven alrededor de la zona.

Para mí siempre ha sido bien bonito compartir lo mucho o lo poquito que yo aprendí en mi carrera con los niños y los jóvenes mexicanos”, expresó Castilla durante la presentación oficial del evento.

El ex pelotero mexicano, quien jugó 16 temporadas en Grandes Ligas con organizaciones como los Rockies de Colorado, Braves de Atlanta, Astros de Houston y Padres de San Diego, aseguró que regresar a México para trabajar con niños sigue siendo una de las partes más importantes de su legado.

“El beisbol siempre ha sido mi pasión desde que tenía 5 o 6 años. Gracias a Dios me dio el talento para compartir mi juego con los mejores del mundo”, comentó el ex tercera base.

Actualmente, Castilla trabaja como asistente del gerente general de los Colorado Rockies, pero continúa participando constantemente en actividades de desarrollo de talento en México.

“Aquí en México hay mucho talento. Hace falta explotarlo y dar continuidad para que tengan un lugar donde practicar este bello deporte”, agregó.

Durante la conferencia, Vanessa Bohórquez, coordinadora del Parque Ecológico Lago de Texcoco, destacó el simbolismo de que una figura como Castilla encabece las primeras clínicas deportivas en el lugar.

“Vinicio representa para muchas niñas y niños el futuro de lo que pueden imaginar”, señaló.

La funcionaria también subrayó que los nuevos campos de beisbol, ubicados en el parque, buscan combatir la desigualdad social mediante el acceso gratuito al deporte.

Donde haya talento, sin importar las características socioeconómicas, ahí vamos a garantizar oportunidades”, afirmó.

Castilla reconoció además el respaldo gubernamental hacia el deporte y aseguró que el beisbol puede ayudar a alejar a muchos niños de contextos complicados.

“Vamos a dar todo lo mejor de nosotros para usar el deporte como una herramienta para alejar a muchos niños de las calles”, dijo.

La clínica marcará el inicio de una serie de actividades permanentes dentro del Parque Ecológico Lago de Texcoco, que buscará consolidarse como uno de los nuevos espacios de desarrollo deportivo y social en la zona metropolitana del Valle de México.