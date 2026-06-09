La verdad sobre la cláusula de Julián Álvarez; el Barcelona aún puede ficharlo

El Real Madrid, en su búsqueda incansable de un galáctico que ilumine el ataque, ha puesto sus ojos en Julián Álvarez, el delantero argentino que brilla con la rojiblanca.

Atlético de Madrid, por su parte, se aferra con uñas y dientes a su gran inversión, rechazando ofertas y recordando a todos que el 'Araña' no está en venta.

Julián Álvarez celebrando su doblete. REUTERS

Álvarez, en medio del fuego cruzado, mantiene su profesionalidad, pero el mercado lo observa como una joya codiciada que podría cambiar el equilibrio de poder en la capital.

Así es la cláusula de rescisión de Julián Álvarez

La cláusula de rescisión de Julián Álvarez se fija oficialmente en 500 millones de euros, una cifra que a primera vista parece blindar al jugador hasta 2030 y disuadir a cualquier pretendiente.

Sin embargo, según el periodista Ben Jacobs, esta cláusula es más compleja de lo que aparenta e incluye provisiones especiales para determinados clubes de la Champions League.

Estas disposiciones permiten a ciertos equipos de élite europea activar una salida por una cantidad significativamente inferior, en torno o por debajo de los 150 millones de euros.

Equipos como el Barcelona podrían beneficiarse de esta estructura contractual, lo que abre una puerta realista para negociaciones que, de otro modo, serían inviables ante la cifra oficial.

Atlético de Madrid sigue remitiéndose públicamente al monto completo de 500 millones para mantener su posición de fuerza, pero las condiciones internas del contrato, insertadas en el momento de su llegada desde el Manchester City, otorgan flexibilidad a clubes UCL específicos.

Julian Álvarez se encuentra en su segunda temporada con el Atlético de Madrid, equipo que pagó 95 millones de dólares por el argentino al Manchester City en 2024. AFP

Esto convierte la operación en un rompecabezas estratégico donde el deseo del jugador y la voluntad de pago marcarán el desenlace.

Julián Álvarez, el más codiciado en el mercado de transferencias

En este mercado de fichajes, Julián Álvarez se ha convertido en uno de los nombres más calientes de Europa.

Pese al alto aprecio que el Atlético de Madrid tiene por él, donde lo consideran pieza clave del proyecto, los rumores no cesan.

Entre los más insistentes señalan que el propio deseo de Julián Álvarez apunta fuerte hacia el Barcelona. El argentino vería con buenos ojos un salto a un proyecto que le permita pelear por todo a máximo nivel, y esta preferencia añade presión al Atlético, que deberá manejar con cuidado una posible salida que no desea, pero que el jugador parece empujar discretamente.