¿Nuevo galáctico? Real Madrid oferta 150 millones por Julián Álvarez

Desde que Florentino Pérez estaba en la candidatura para continuar como presidente del Real Madrid, reveló que haría una gran oferta por un jugador y así asegurar el éxito del equipo en el futuro.

Mucho se especulaba sobre quién era ese jugador deseado por el mejor presidente del club blanco en la historia y hoy, tras muchos nombres, se reveló al jugador: Julián Álvarez.

Julián Álvarez celebrando su doblete. REUTERS

Real Madrid lanza oferta de 150 millones por Julián Álvarez

Días atrás, se había destapado que Julián Álvarez era el jugador deseado por Florentino Pérez para reforzar al Real Madrid en la siguiente temporada.

Hoy, el club merengue hizo oficial que lanzó una oferta al Atlético de Madrid por la ‘Araña’, una suma que alcanzó los 150 millones de euros.

El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez”, se lee.

De acuerdo a diversos medios españoles, los colchoneros habían tasado al delantero argentino en esa cifra, debido al interés que tenía el Barcelona por él, ya que lo consideran un jugador fundamental en su equipo.

Y ante la calidad de Julián, ahora fue el Real Madrid quien se ha visto seducido por él. Por ello, la insistencia en poder ficharlo para la siguiente campaña.

Julián Álvarez en el Camp Nou de Barcelona. Foto: Redes Sociales

Atlético de Madrid rechaza oferta del Madrid por Julián Álvarez

Sin embargo, en el mismo comunicado emitido por el Real Madrid, se establece que el Atlético ha rechazado dicha oferta de 150 millones por Julián Álvarez.

Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador”, concluye.

Según varios medios internacionales, el equipo del ‘Cholo’ Simeone ha tasado la cláusula de rescisión de Julián en 500 millones de euros.

Barcelona sueña con fichar a Julián Álvarez

El Barcelona se colocó como el primer club de España en querer fichar a Julián Álvarez. Sin embargo, el Atlético de Madrid se ha negado a vender a su jugador.

El conjunto culé lanzó una oferta de 120 millones por Álvarez, cifra menor a la que mandó el Real Madrid, por lo que también el Atlético rechazó sin dudarlo.

La pelea por ver qué club se queda con Julián Álvarez ha iniciado. El Atleti lo ve como un jugador importante, el Barca como un sueño y el Madrid como una posibilidad de volver a formar a los “Galácticos”.