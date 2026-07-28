¿Mundiales sin equipos de Europa? El boicot histórico de la UEFA que amenaza con romper a la FIFA

El futbol mundial se encuentra al borde de una fractura sin precedentes. La UEFA y sus principales federaciones miembro han iniciado conversaciones de emergencia para evaluar un boicot histórico contra los torneos organizados por la FIFA, de acuerdo con reportes exclusivos de la cadena europea Sky Sports.

Esta drástica postura surge como respuesta a lo que los líderes del Viejo Continente califican como una "línea roja inaceptable": el agresivo plan de comercialización promovido por Gianni Infantino, que busca privatizar parte de los activos más valiosos del balompié global.

FIFA Forward Enterprise: El detonante del conflicto político

La disputa escaló a niveles críticos tras el anuncio oficial de la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE). Se trata de una subsidiaria comercial valorada en la astronómica cifra de 20,000 millones de dólares, diseñada específicamente para gestionar y comercializar los derechos de transmisión y patrocinio de la Copa del Mundo.

El plan de Gianni Infantino contempla la venta de una participación minoritaria —superior al 20 por ciento de las acciones de FFE— a inversores privados. A cambio, el organismo recibiría una inyección inmediata de 4,200 millones de dólares en capital.

Según los informes de la prensa internacional, el consorcio interesado está liderado por el fondo estadounidense Thrive Eternal, encabezado por Josh Kushner, y cuenta con la asesoría financiera del gigante bancario JPMorgan.

La estrategia de Infantino y la furia de Europa

Desde la perspectiva de la FIFA, este capital permitiría elevar drásticamente la financiación para las 211 asociaciones nacionales. El presupuesto para el ciclo 2027-2030 pasaría de 8 a 20 millones de dólares por federación, una medida que muchos analistas ven como un intento de Infantino por consolidar su apoyo político global de cara a futuras elecciones.

Sin embargo, la UEFA y asociaciones de peso como la FA de Inglaterra denuncian haber sido excluidas por completo de estas negociaciones secretas. El organismo europeo ha emitido comunicados tajantes acusando a la corporación de Zúrich de pretender "vender el alma del futbol" y convertir la gobernanza deportiva en un simple producto transaccional de Wall Street.

La Copa del Mundo podría estar en riesgo si UEFA consuma el boicot que analiza entre sus miembros por el plan de FIFA de vender activos. Reuters

¿Hacia una Copa del Mundo sin potencias europeas?

Ante lo que consideran una mercantilización excesiva de la Copa del Mundo, los directivos europeos debaten seriamente la posibilidad de una ausencia colectiva en las competiciones de la FIFA. Este posible boicot pondría en jaque la viabilidad del torneo, dado que las selecciones de la UEFA representan el motor económico, televisivo y deportivo más importante del evento.

La UEFA confía en que su influencia histórica obligue a dar marcha atrás a los planes de Infantino, tal como sucedió en 2021 cuando frenaron la propuesta de realizar Mundiales cada dos años. En esta ocasión, la batalla por el control financiero de FIFA Forward Enterprise definirá de forma permanente el futuro de la relación entre los dos entes más poderosos del deporte más importante del orbe.