¡La Araña se queda! Atlético de Madrid rechaza oferta millonaria del Real Madrid por Julián Álvarez

El mercado de fichajes del futbol mundial voló por los aires con un movimiento sin precedentes en la capital española. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, cumplió la promesa que lanzó en televisión abierta y presentó la oferta de fichaje más alta en la historia del club blanco: 150 millones de euros por los derechos federativos de Julián Álvarez. Sin embargo, la respuesta del Atlético de Madrid ha sido un portazo inmediato y contundente para proteger a su máxima figura.

La oferta récord que sacude el mercado de fichajes

La propuesta se formalizó este martes tras una reunión de la junta directiva merengue. A pesar de la magnitud de la cifra, el club colchonero, presidido por Enrique Cerezo, rechazó la propuesta de manera elegante pero firme, remitiéndose exclusivamente a la cláusula de rescisión del delantero argentino, la cual está fijada en una cifra prohibitiva.

Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador".

​Real Madrid / Comunicado

El contrato de 'La Araña' mantiene un blindaje absoluto con el conjunto rojiblanco hasta el año 2030. La directiva del Atlético de Madrid mantiene una postura de blindaje total: el atacante cordobés no está en venta y no existe intención alguna de negociar con un rival directo de LaLiga. Si el equipo de Chamartín desea vestirlo de blanco, deberá abonar la estratosférica cantidad de 500 millones de euros.

El origen del Galáctico secreto de Florentino Pérez

El terremoto mediático comenzó el pasado jueves en el programa Horizonte, conducido por Iker Jiménez. En dicha emisión, el mandatario madridista anunció en directo que realizaría una oferta histórica por un "Galáctico total" que no jugaba en la Premier League. Tras días de intensas especulaciones en las redes sociales que apuntaban a nombres como Vitinha o Joao Neves, el misterio se resolvió con la ofensiva por el exjugador del Manchester City.

El campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 llegó al Metropolitano en agosto de 2024 por 75 millones de euros más variables. En menos de dos años, su valor comercial se ha duplicado, consolidándose como el eje del proyecto deportivo de Diego Simeone.

Para reactivar la operación, el Real Madrid tendría que multiplicar más de tres veces su propuesta actual, superando los 222 millones de euros que el PSG pagó por Neymar en 2017. Por ahora, el mensaje rojiblanco es inequívoco: 500 millones o nada.