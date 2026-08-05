Ver a los mexicanos en Los Ángeles 2028 será un lujo: esto costará seguir a Osmar Olvera y las opciones de medalla

Durante años, el deporte olímpico en México vivió a la sombra del futbol. Cada cuatro años aparecía en las conversaciones, regalaba alguna medalla y volvía a desaparecer del radar. Esa rutina comienza a romperse. Las destacadas actuaciones de la delegación nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo han devuelto los reflectores a disciplinas que durante décadas fueron catalogadas, casi con desdén, como "deporte amateur". Hoy, los clavados, el tiro con arco, la natación artística y el atletismo vuelven a generar conversación entre aficionados que ya miran hacia Los Ángeles 2028.

El renovado interés coincide con otra discusión que ha dominado el calendario deportivo. Miles de aficionados mexicanos criticaron los elevados precios de los boletos para la Copa del Mundo de 2026, convencidos de que la FIFA había llevado el costo de asistir a un evento deportivo a un nuevo límite. Sin embargo, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles prometen no quedarse atrás en la costosa carrera de las entradas.

Precios VIP para la Inauguración

La preventa organizada por LA28 reveló que asistir a las competencias donde competirán los mejores atletas mexicanos requerirá un presupuesto que hace unos años habría parecido exagerado. Los boletos olímpicos alcanzan los 5,519 dólares para la ceremonia inaugural y, en varias finales, superan con facilidad los mil dólares.

Lejos de tratarse de casos aislados, la política de precios responde a una estrategia diseñada para uno de los mercados deportivos más lucrativos del mundo. El comité organizador sostiene que las tarifas reflejan la demanda del entretenimiento en Estados Unidos. En otras palabras, consideran que existe suficiente público dispuesto a pagar esas cantidades, una explicación a la que dio Gianni Infantino cuando justificó el precio de los boletos de la Copa del Mundo 2026

El arte urbano será clave en Los Ángeles 2028. X: @LA28

Para el aficionado mexicano, la consecuencia es evidente. A pesar de la cercanía con el país estadunidense, seguir a la generación que ilusiona con regresar al país entre los protagonistas del medallero será considerablemente más caro que en cualquier edición olímpica anterior.

¿Cuánto cuesta ver los clavados?

Si existe un deporte donde México llegará con aspiraciones legítimas de conquistar el oro es en los clavados.

Tras consolidarse como una de las grandes figuras internacionales, Osmar Olvera encabezará una generación que también integran Randall Willars, Juan Celaya, Kevin Berlín y las jóvenes promesas Mía y Lía Cueva, quienes aparecen como parte del relevo que busca mantener a México entre las principales potencias del mundo.

Pero presenciar una final olímpica tendrá un costo importante.

Los boletos más exclusivos para las finales de clavados alcanzan 682 dólares (11 mil pesos), mientras que las localidades más económicas disponibles parten de 164 dólares.

Una familia de cuatro integrantes necesitaría invertir alrededor de 2,700 dólares únicamente para ingresar al recinto en una sesión de finales.

El tiro con arco mantiene la esperanza

Desde Londres 2012, el tiro con arco se convirtió en una garantía de protagonismo para México.

La experiencia de Alejandra Valencia, junto al crecimiento de Ana Paula Vázquez y Matías Grande, mantiene a la selección mexicana entre las candidatas permanentes al podio.

Quienes quieran presenciar una final olímpica deberán pagar hasta 862 dólares (14 mil 800 pesos) por los mejores asientos, mientras que las entradas de menor costo comienzan en 242 dólares.

Paradójicamente, una disciplina que suele disputarse en escenarios abiertos tendrá boletos más caros que deportes tradicionales como el beisbol, el voleibol o el futbol en varias de sus categorías.

La natación artística quiere confirmar su crecimiento

La natación artística dejó de ser una sorpresa para convertirse en un proyecto sólido.

Después del crecimiento mostrado durante el último ciclo olímpico, México espera llegar nuevamente con opciones de disputar medallas.

Las finales tendrán un precio máximo de 626 dólares, mientras que las sesiones técnicas costarán hasta 329 dólares.

Eduardo Herrera y el boleto más exclusivo

Entre los atletas mexicanos que buscan consolidarse rumbo a Los Ángeles aparece Eduardo Herrera, especialista en los 5,000 metros.

Si consigue clasificarse a una final olímpica, quienes quieran verlo competir enfrentarán uno de los boletos más costosos de todo el programa.

Eduardo Herrera será un fuerte competidor mexicano en los 5,000 metros. Jose Luis Melgarejo

Las sesiones nocturnas de atletismo, donde normalmente se disputan las pruebas estelares y buena parte de las finales, alcanzan un precio máximo de 2,461 dólares (42 mil pesos). Incluso los boletos más económicos para esas jornadas cuestan alrededor de 186 dólares.

El atletismo comparte con la gimnasia artística el segundo lugar entre los deportes más caros de los Juegos Olímpicos, únicamente por detrás de la final del torneo masculino de basquetbol. Los deportes donde México sueña con medallas

A falta de dos años para el inicio de los Juegos, la delegación mexicana concentra sus mayores expectativas en:

Clavados.

Tiro con arco.

Taekwondo.

Atletismo.

Pentatlón moderno.

Boxeo.

Marcha