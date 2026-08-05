Ver a los mexicanos en Los Ángeles 2028 será un lujo: esto costará seguir a Osmar Olvera y las opciones de medalla
Las actuaciones de los atletas mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe han disparado el interés rumbo a Los Ángeles 2028
Durante años, el deporte olímpico en México vivió a la sombra del futbol. Cada cuatro años aparecía en las conversaciones, regalaba alguna medalla y volvía a desaparecer del radar. Esa rutina comienza a romperse. Las destacadas actuaciones de la delegación nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo han devuelto los reflectores a disciplinas que durante décadas fueron catalogadas, casi con desdén, como "deporte amateur". Hoy, los clavados, el tiro con arco, la natación artística y el atletismo vuelven a generar conversación entre aficionados que ya miran hacia Los Ángeles 2028.
El renovado interés coincide con otra discusión que ha dominado el calendario deportivo. Miles de aficionados mexicanos criticaron los elevados precios de los boletos para la Copa del Mundo de 2026, convencidos de que la FIFA había llevado el costo de asistir a un evento deportivo a un nuevo límite. Sin embargo, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles prometen no quedarse atrás en la costosa carrera de las entradas.
Precios VIP para la Inauguración
La preventa organizada por LA28 reveló que asistir a las competencias donde competirán los mejores atletas mexicanos requerirá un presupuesto que hace unos años habría parecido exagerado. Los boletos olímpicos alcanzan los 5,519 dólares para la ceremonia inaugural y, en varias finales, superan con facilidad los mil dólares.
Lejos de tratarse de casos aislados, la política de precios responde a una estrategia diseñada para uno de los mercados deportivos más lucrativos del mundo. El comité organizador sostiene que las tarifas reflejan la demanda del entretenimiento en Estados Unidos. En otras palabras, consideran que existe suficiente público dispuesto a pagar esas cantidades, una explicación a la que dio Gianni Infantino cuando justificó el precio de los boletos de la Copa del Mundo 2026
Para el aficionado mexicano, la consecuencia es evidente. A pesar de la cercanía con el país estadunidense, seguir a la generación que ilusiona con regresar al país entre los protagonistas del medallero será considerablemente más caro que en cualquier edición olímpica anterior.
¿Cuánto cuesta ver los clavados?
Si existe un deporte donde México llegará con aspiraciones legítimas de conquistar el oro es en los clavados.
Tras consolidarse como una de las grandes figuras internacionales, Osmar Olvera encabezará una generación que también integran Randall Willars, Juan Celaya, Kevin Berlín y las jóvenes promesas Mía y Lía Cueva, quienes aparecen como parte del relevo que busca mantener a México entre las principales potencias del mundo.
Pero presenciar una final olímpica tendrá un costo importante.
Los boletos más exclusivos para las finales de clavados alcanzan 682 dólares (11 mil pesos), mientras que las localidades más económicas disponibles parten de 164 dólares.
Una familia de cuatro integrantes necesitaría invertir alrededor de 2,700 dólares únicamente para ingresar al recinto en una sesión de finales.
El tiro con arco mantiene la esperanza
Desde Londres 2012, el tiro con arco se convirtió en una garantía de protagonismo para México.
La experiencia de Alejandra Valencia, junto al crecimiento de Ana Paula Vázquez y Matías Grande, mantiene a la selección mexicana entre las candidatas permanentes al podio.
Quienes quieran presenciar una final olímpica deberán pagar hasta 862 dólares (14 mil 800 pesos) por los mejores asientos, mientras que las entradas de menor costo comienzan en 242 dólares.
Paradójicamente, una disciplina que suele disputarse en escenarios abiertos tendrá boletos más caros que deportes tradicionales como el beisbol, el voleibol o el futbol en varias de sus categorías.
La natación artística quiere confirmar su crecimiento
La natación artística dejó de ser una sorpresa para convertirse en un proyecto sólido.
Después del crecimiento mostrado durante el último ciclo olímpico, México espera llegar nuevamente con opciones de disputar medallas.
Las finales tendrán un precio máximo de 626 dólares, mientras que las sesiones técnicas costarán hasta 329 dólares.
Eduardo Herrera y el boleto más exclusivo
Entre los atletas mexicanos que buscan consolidarse rumbo a Los Ángeles aparece Eduardo Herrera, especialista en los 5,000 metros.
Si consigue clasificarse a una final olímpica, quienes quieran verlo competir enfrentarán uno de los boletos más costosos de todo el programa.
Las sesiones nocturnas de atletismo, donde normalmente se disputan las pruebas estelares y buena parte de las finales, alcanzan un precio máximo de 2,461 dólares (42 mil pesos). Incluso los boletos más económicos para esas jornadas cuestan alrededor de 186 dólares.
El atletismo comparte con la gimnasia artística el segundo lugar entre los deportes más caros de los Juegos Olímpicos, únicamente por detrás de la final del torneo masculino de basquetbol. Los deportes donde México sueña con medallas
A falta de dos años para el inicio de los Juegos, la delegación mexicana concentra sus mayores expectativas en:
En prácticamente todas esas disciplinas, las entradas de mejor categoría oscilan entre 471 y 862 dólares, con excepción del atletismo, cuyos precios se disparan hasta superar los 2,400 dólares.
Los Ángeles rompe todos los precedentes
Los datos recopilados por The Athletic durante la preventa muestran que esta será la edición olímpica más cara de la historia.
La ceremonia de inauguración costará hasta 5,519 dólares, mientras que la clausura llegará a 4,961.
Entre los deportes, la final de basquetbol masculino encabeza la lista con boletos de 3,350 dólares.
Después aparecen el atletismo y la gimnasia artística, ambos con localidades de hasta 2,461 dólares, seguidos por la natación (1,860), el beisbol (1,718), el futbol (1,305) y el boxeo (1,215).
Aunque el comité organizador asegura que cerca de la mitad de los boletos costarán menos de 200 dólares, muchas de esas localidades corresponden a fases preliminares y comenzaron a agotarse desde las primeras etapas de la preventa.
El costo para un aficionado mexicano
El precio del boleto es apenas el comienzo. Para un aficionado que viaje desde México habrá que sumar vuelos, hospedaje, transporte y alimentación en una de las ciudades más caras de Estados Unidos.
Si alguien quisiera asistir, por ejemplo, a una final de clavados, otra de tiro con arco y una jornada de atletismo para apoyar a la delegación mexicana, solamente en entradas podría gastar entre 1,700 y 4,000 dólares, dependiendo de la categoría elegida.
La cifra aumenta considerablemente si el itinerario incluye gimnasia, natación o la ceremonia inaugural.
Durante años, México reclamó mejores resultados en el deporte olímpico. Hoy, cuando aparece una generación capaz de competir frente a las grandes potencias, el interés del público vuelve a crecer.
Las actuaciones en Santo Domingo son una muestra de ello. Cada medalla alimenta la ilusión de ver a más mexicanos peleando por el podio en Los Ángeles.
Los 10 deportes más caros
JUEGOS OLÍMPICOS LA 2028
1. Basquetbol (final varonil) 3,350 dls
2. Atletismo (finales) 2,461 dls
3. Gimnasia artística 2,461 dls
4. Natación 1,860 dls
5. Beisbol (final) 1,718 dls
6. Futbol (final) 1,305 dls
7. Boxeo (finales) 1,215 dls
8. Basquetbol femenil (final) 1,118 dls
9. Voleibol de playa (final) 1,054 dls
10. Softbol (final) 1,047 dls