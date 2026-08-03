Medallero Juegos Centroamericanos 2026 3 de agosto: México lidera

México mantiene un dominio aplastante en el medallero de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. A falta de pocos días para el cierre de la justa (que concluye el 8 de agosto).

Este lunes 3 de agosto la actividad mexicana arrancó con fuerza en el triatlón. El relevo mixto, conformado por Rosa María Tapia, Nicolás Probert, Marcela Álvarez y Erik Ramos, se impuso con un tiempo de 1:06:26 y se colgó el oro, por delante de Cuba y Colombia.

México sumó 19 medallas en la jornada del 2 de agosto. Mexsport

En tiro deportivo las noticias también fueron excelentes. Alejandra Zavala y Daniel Urquiza conquistaron el oro en la prueba mixta de pistola de aire 10 metros, mientras que David Valdez y Andrea Ibarra se quedaron con la plata.

Las dos duplas mexicanas dominaron la final y sumaron preseas valiosas a la causa tricolor. Además, el equipo masculino de gimnasia artística (Isaac Núñez, Mario Rojas, Juan Pablo Porras, Juan Hernández y Cristian Ramírez) subió al podio con el bronce por equipos.

La jornada también incluyó acción en atletismo (lanzamiento de martillo femenil, impulso de bala, altura y pruebas de velocidad), squash (Leonel Cárdenas avanzó a la final), basquetbol 3x3, esgrima, tenis de mesa y futbol varonil.

Actividades de México para el martes 4 de agosto

El martes se presenta como una jornada con alta posibilidad de nuevas medallas. En atletismo hay finales importantes: jabalina femenil, longitud varonil, 5.000 metros masculinos, 400 metros con vallas en ambas ramas y el relevo 4x100 mixto.

Atletas como Uziel Muñoz (ya con oro en bala) y otros mexicanos siguen en la pelea por el podio. También habrá acción en esgrima, gimnasia artística, equitación y boxeo.

En futbol femenil se disputan las Semifinales. México llegó como uno de los favoritos tras una sólida fase de grupos y tiene claras opciones de pelear por el oro o al menos asegurar el bronce.

Medallero al momento Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026