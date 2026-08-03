Medallero Juegos Centroamericanos 2026 3 de agosto: México lidera
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 están siendo un gran certamen para México. Acá te dejamos cómo va el medallero al momento
México mantiene un dominio aplastante en el medallero de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. A falta de pocos días para el cierre de la justa (que concluye el 8 de agosto).
Este lunes 3 de agosto la actividad mexicana arrancó con fuerza en el triatlón. El relevo mixto, conformado por Rosa María Tapia, Nicolás Probert, Marcela Álvarez y Erik Ramos, se impuso con un tiempo de 1:06:26 y se colgó el oro, por delante de Cuba y Colombia.
En tiro deportivo las noticias también fueron excelentes. Alejandra Zavala y Daniel Urquiza conquistaron el oro en la prueba mixta de pistola de aire 10 metros, mientras que David Valdez y Andrea Ibarra se quedaron con la plata.
Las dos duplas mexicanas dominaron la final y sumaron preseas valiosas a la causa tricolor. Además, el equipo masculino de gimnasia artística (Isaac Núñez, Mario Rojas, Juan Pablo Porras, Juan Hernández y Cristian Ramírez) subió al podio con el bronce por equipos.
La jornada también incluyó acción en atletismo (lanzamiento de martillo femenil, impulso de bala, altura y pruebas de velocidad), squash (Leonel Cárdenas avanzó a la final), basquetbol 3x3, esgrima, tenis de mesa y futbol varonil.
Actividades de México para el martes 4 de agosto
El martes se presenta como una jornada con alta posibilidad de nuevas medallas. En atletismo hay finales importantes: jabalina femenil, longitud varonil, 5.000 metros masculinos, 400 metros con vallas en ambas ramas y el relevo 4x100 mixto.
Atletas como Uziel Muñoz (ya con oro en bala) y otros mexicanos siguen en la pelea por el podio. También habrá acción en esgrima, gimnasia artística, equitación y boxeo.
En futbol femenil se disputan las Semifinales. México llegó como uno de los favoritos tras una sólida fase de grupos y tiene claras opciones de pelear por el oro o al menos asegurar el bronce.
Medallero al momento Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
- México: 120 oros | 81 platas | 68 bronces | 269 totales
- Colombia: 58 oros | 66 platas | 47 bronces | 171 totales
- Cuba: 31 oros | 26 platas | 36 bronces | 93 totales
- Venezuela: 21 oros | 37 platas | 63 bronces | 115 totales
- Puerto Rico: 15 oros | 20 platas | 64 bronces | 122 totales
- República Dominicana: 17 oros | 17 platas | 48 bronces | 82 totales
- Guatemala: 11 oros | 21 platas | 24 bronces | 56 totales
- El Salvador: 6 oros | 3 platas | 9 bronces | 18 totales
- Costa Rica: 5 oros | 4 platas | 11 bronces | 20 totales
- Trinidad y Tobago: 5 oros | 2 platas | 8 bronces | 15 totales