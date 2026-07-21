La millonaria cifra que recaudó la FIFA y el plan que analiza Gianni Infantino para el Mundial 2030

La FIFA rompió todos los hitos financieros de la industria deportiva al recaudar la cifra récord de 15,000 millones de dólares durante el ciclo comercial del Mundial 2026. Esta estratosférica cantidad superó la meta presupuestaria inicial de 11,000 millones de dólares y duplicó los 7,500 millones reportados en Catar 2022. La histórica expansión consolidó al futbol como el negocio de entretenimiento más lucrativo del planeta.

El crecimiento exponencial se fundamentó en dos pilares estratégicos: la ampliación del formato del torneo y una agresiva reestructuración en la venta de boletos. Al incrementar las selecciones participantes de 32 a 48, el calendario se disparó de 64 a 104 encuentros, generando un inventario masivo de transmisiones televisivas y espacios publicitarios en el codiciado mercado de Estados Unidos, México y Canadá. Asimismo, la implementación de precios dinámicos y una plataforma oficial de reventa con comisiones del 15% impulsó los ingresos por boletaje a niveles nunca antes vistos.

Este éxito comercial en Norteamérica impulsó a la institución a evaluar una reconfiguración aún más ambiciosa de cara al futuro. El presidente de la organización, Gianni Infantino, confirmó que se realizan estudios de viabilidad para expandir el Mundial 2030 a un total de 64 equipos. La propuesta cuenta con el respaldo de confederaciones como la CONMEBOL para garantizar un mayor volumen de partidos en Sudamérica durante la jornada inaugural del torneo centenario, que se desarrollará en España, Portugal y Marruecos. De aprobarse, el certamen albergaría 128 partidos en total, garantizando una nueva e histórica inyección de ingresos por derechos de transmisión y patrocinios globales.

Respecto a las ganancias de las asociaciones miembro, el Consejo de la FIFA aprobó una bolsa histórica de 871 millones de dólares para su distribución total. Este paquete combinó un bloque fijo para gastos operativos y viáticos de viaje, sumado a un fondo variable de 655 millones asignados netamente como premios por rendimiento deportivo. Es importante destacar que la FIFA paga estos premios directamente a las federaciones nacionales, no a los futbolistas individualmente.

FIFA repartió la mayor cantidad de premios económicos en este Mundial de 2026. Reuters

¿Cuánto dinero ganaron las selecciones por participar en el Mundial 2026?

Antes de dar el primer toque al balón, las 48 federaciones nacionales aseguraron un capital base sustancial para blindar su logística:

Bono de preparación: La FIFA transfirió 2.5 millones de dólares a cada selección para solventar sus campamentos de entrenamiento previos.

La FIFA transfirió 2.5 millones de dólares a cada selección para solventar sus campamentos de entrenamiento previos. Bono de fase de grupos: La clasificación matemática al torneo otorgó 10 millones de dólares adicionales a cada país.

La clasificación matemática al torneo otorgó 10 millones de dólares adicionales a cada país. El piso financiero: Cualquier selección eliminada de forma prematura en la fase de grupos regresó a casa con un pago mínimo garantizado de 12.5 millones de dólares.

Desglose de premios económicos por cada ronda del Mundial 2026

El modelo económico de la FIFA premió de manera progresiva a las escuadras conforme avanzaron en las rondas de eliminación directa:

Dieciseisavos de final (Ronda de 32): Las escuadras que cayeron en esta instancia sumaron 12 millones de dólares.

Las escuadras que cayeron en esta instancia sumaron 12 millones de dólares. Octavos de final (Ronda de 16): Los equipos eliminados en esta fase se adjudicaron 16 millones de dólares.

Los equipos eliminados en esta fase se adjudicaron 16 millones de dólares. Cuartos de final: Los ocho mejores seleccionados del mundo percibieron 20 millones de dólares por bando.

La Real Federación Española de Futbol fue la que más dinero recibió después de conquistar el Mundial de 2026. Reuters

¿Cuáles fueron los premios económicos para los finalistas del Mundial 2026?

La disputa por las medallas definió el reparto de los cheques más grandes de la historia de los mundiales: